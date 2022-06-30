Леонов поддержал Варшавера в его конфликте с Захаровой: «Многие ушли бы из театра»

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Звезда сериала «Папины дочки» считает, что дочь Марка Захарова зря начала конфликт с директором «Ленкома».

Актер Андрей Леонов, известный по сериалу «Папины дочки», в беседе с KP.RU поделился своим видением конфликта, который не стихает между актрисой Александрой Захаровой и директором «Ленкома» Марком Варшавером.

Артист рассказал, что Варшавер всегда помогал в трудные минуты его семье. А для родственников Марка Захарова нынешний директор «Ленкома» делал «гораздо больше, чем для кого бы то ни было».

«Варшавер для актеров — папа и мама в одном лице. После ухода Марка Анатольевича, пожелай Саша Захарова любой спектакль, любую роль, любого режиссера, уверен, Варшавер бы все сделал для нее. Почему она выбрала путь конфликта, не знаю. Да и зачем тратиться на конфликт?», — сказал Леонов.

Звезда «Папиных дочек» добавил, что не верит в хорошее будущее «Ленкома», если Александра Захарова станет художественным руководителем театра.

«Вы же наверняка слышали, что было во МХАТе, когда им руководила Татьяна Доронина, было тяжело… И у нас было бы то же самое. Думаю, многие актеры ушли бы из театра», — предположил Андрей Леонов.

На 1 июля назначено судебное заседание в Тверском суде Москвы. Александра Захарова попытается доказать, что авторские права на спектакли ее отца принадлежат ей, а не театру или частному продюсерскому центру, который финансировал постановки «Ленкома» последние 20 лет. Театр не мог без ее согласия восстанавливать спектакль Захарова «Поминальная молитва».

Ранее Александра Захарова заявила, что Варшавер ждал смерти Марка Захарова.