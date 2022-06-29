Путин о шутках лидеров G7 раздеться для фото: «Было бы отвратительное зрелище»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Chiasson

Собравшиеся на саммите «Большой семерки» руководители входящих в нее государств ранее с завистью обсуждали знаменитую фотосессию президента РФ. Он же уверен: им не стоит пытаться ее повторить.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы участники саммита «Большой семерки» (G7) действительно решили раздеться, как обсуждали во время встречи, то фотографу пришлось бы запечатлеть «отвратительное зрелище».

«Я не знаю, как они хотели раздеться — до пояса или ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае», — сказал глава российского государства в Ашхабаде, комментируя диалог лидеров стран G7.

В связи с этим Путин также вспомнил классика — строчку из «Евгения Онегина» Александра Пушкина «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

«Я, безусловно, с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично развито: и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», — добавил президент РФ.

Путин заявил, что знает всех глав стран «Большой семерки» и отметил, что им нужно работать над собой.

Саммит G7 прошел в немецком Эльмау с 26 по 28 июня. Во время него зашла речь о знаменитом фото Владимира Путина, где он запечатлен с обнаженным торсом верхом на лошади. Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил коллегам тоже снять пиджаки и показать, что они «круче» российского лидера. Его поддержал канадский премьер Джастин Трюдо, заявив, что нужно «воссоздать образ с голым торсом на лошади». Джонсон ответил, что лидеры G7 должны показать свои «грудные мышцы». Присутствие за столом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не смутило экспрессивного британца.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в западной прессе сочли саммит G7 провальным по всем фронтам.