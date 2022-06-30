Гоген Солнцев о Дане Борисовой: «Говорили, на сайтах интим-услуг выставляется»

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Скандальное высказывание в адрес телеведущей шоумен сделал прямо при ней.

Шоумен Гоген Солнцев рассказал о том, что телеведущая Дана Борисова могла публиковать объявления на сайтах интимных услуг. Он сделал это прямо при ней в студии шоу «Звездач».

«Мне даже говорили подруги: „Дана Борисова на сайтах интим-услуг выставляется“. Я говорю, позвоните, попробуйте заказать. Может быть, приедет вообще какая-нибудь не Дана Борисова. Фотографии же любые могут использоваться», — заявил он.

Телеведущая с улыбкой отреагировала на речь шоумена. Не расстроилась 46-летняя Борисова даже после замечания Солнцева, что посетители упомянутых сайтов не знают, что модели на фото «50 лет вчера было».

Гоген Солнцев познакомился с Даной Борисовой в клинике, когда та проходила лечение от наркозависимости. Знаменитости стали общаться, но затем поссорились. После этого Солнцев регулярно оскорбительно высказывается на публике в адрес Борисовой.

Ранее Гоген Солнцев рассказал об алкогольной зависимости умершего Пьера Нарцисса.