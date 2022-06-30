Песков назвал хамством слова британского министра обороны о Путине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Sander Ilvest

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес «не одинок в своем агрессивном бескультурье».

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает хамством слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что такие заявления бросают тень на Великобританию.

«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет» — сказал Песков.

Он добавил, что британский министр не одинок в «своем агрессивном бескультурье». Песков указал на то, что такие люди могут только создавать проблемы, а не решать их.

Песков ответил на вопрос об ударе в Кременчуге

Ранее Бен Уоллес в интервью LBC Radio сказал, что президент России обладает «мачистским взглядом на мир». Он поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заявил, что Владимир Путин — «идеальный пример токсичной максулинности». По его мнению, если бы российский лидер был женщиной, то не стал бы проводить специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались геноциду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как гендерные фантазии Бориса Джонсона прокомментировал Дмитрий Песков. Он с иронией отметил, что они обладают научной ценностью.