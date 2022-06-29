Директор Шатунова предрек ему незавидную судьбу в случае спасения: «Был бы лежачим»
Директор Юрия Шатунова предрек ему участь лежачего больного в случае спасения врачами
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Экс-солиста «Ласкового мая» нельзя было спасти, считают в его окружении.
Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал в беседе с KP.RU, что врачи сделали все возможное, когда спасали жизнь артиста, но выжить у певца шансов не было. Если бы Шатунов выжил, то остался бы беспомощным лежачим инвалидом.
«Врачи мне сказали, что если бы даже произошло чудо, и им удалось бы его реанимировать, то Юра остался бы инвалидом, лежачим больным. Не узнавал бы никого, и себя бы не помнил. Так нам сказали. Конечно, Юра не хотел бы такой судьбы», — рассказал он.
Кудряшов добавил, что сердце Шатунова разорвалось в трех частях. Он отметил, что недавно экс-солист «Ласкового мая» проверял здоровье, сосуды были в порядке, но сердце посмотреть не успели.
Аркадий Кудряшов объяснил, что на здоровье певца негативно сказались суды с продюсером Андреем Разиным.
«Ведь эти песни, которые хотел отобрать Разин, — вся его жизнь», — говорит Кудряшов.
Юрий Шатунов умер 23 июня из-за обширного инфаркта. Ему было 48 лет.
Ранее брат Кузьмина объяснил, что могло вызвать раннюю смерть Шатунова.