Директор Шатунова предрек ему незавидную судьбу в случае спасения: «Был бы лежачим»

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Экс-солиста «Ласкового мая» нельзя было спасти, считают в его окружении.

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал в беседе с KP.RU, что врачи сделали все возможное, когда спасали жизнь артиста, но выжить у певца шансов не было. Если бы Шатунов выжил, то остался бы беспомощным лежачим инвалидом.

«Врачи мне сказали, что если бы даже произошло чудо, и им удалось бы его реанимировать, то Юра остался бы инвалидом, лежачим больным. Не узнавал бы никого, и себя бы не помнил. Так нам сказали. Конечно, Юра не хотел бы такой судьбы», — рассказал он.

Кудряшов добавил, что сердце Шатунова разорвалось в трех частях. Он отметил, что недавно экс-солист «Ласкового мая» проверял здоровье, сосуды были в порядке, но сердце посмотреть не успели.

Аркадий Кудряшов объяснил, что на здоровье певца негативно сказались суды с продюсером Андреем Разиным.

«Ведь эти песни, которые хотел отобрать Разин, — вся его жизнь», — говорит Кудряшов.

Юрий Шатунов умер 23 июня из-за обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

Ранее брат Кузьмина объяснил, что могло вызвать раннюю смерть Шатунова.