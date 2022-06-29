В театре имени Гоголя и «Современнике» сменили руководство

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Смена руководства в культурных учреждениях связана с истечением трудовых договоров.

Несколько культурных учреждений Москвы сменят руководителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, пишет ТАСС.

Художественными руководителями театра Гоголя в Москве станут Антон Яковлев, в «Школе современной пьесы» — Дмитрий Астрахан, а за творческую часть в «Современнике» вместо Виктора Рыжакова будет отвечать худсовет.

Антон Яковлев — сын знаменитого артиста Юрия Яковлева, широко известного зрителям по ролям в фильмах «Ирония судьбы или с легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Но не только отец принес известность режиссеру. Антон Яковлев — лауреат нескольких премий, включая премию Москвы в области литературы и искусства, а также «Золотой витязь» и «Звезда Театрала». В числе его постановок «Лес», «Макбет» и многие другие.

Отмечается, что театры возглавят не только известные заядлым театралам люди, но и полюбившиеся народу режиссеры. В департаменте культуры уточнили, что смена руководства связана с истечением срока трудовых договоров.

К слову, на должность директора Московского театра «Современник» назначен опытный педагог и талантливый управленец Юрий Кравец. А театр имени Гоголя возглавил Александр Бочарников — бывший руководитель Новосибирской государственной филармонии.

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