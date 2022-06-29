Вячеслав Малафеев воссоединился с женой Екатериной после заявления о разводе

Фото: Instagram* / malafeev16ru

Вывести супругу звездного футболиста на откровения о личной жизни удалось ее подписчикам.

Футболист Вячеслав Малафеев передумал разводиться с женой Екатериной. Об этом сообщила его супруга в социальных сетях во время беседы с подписчиками, пишет StarHit.

Все началось с того, что Екатерина опубликовала запись, в которой говорилось об использовании автомобиля ее мужа. Причем в посте она использовала именно слово «муж».

Реакция аудитории не заставила себя ждать — в личные сообщения Екатерины буквально посыпались вопросы о воссоединении пары. Позже она призналась в обоюдном желании дать друг другу второй шанс.

«С декабря наши отношения были на паузе. Много интересного в этот период происходило, от любви до ненависти… Все, как в романах пишут. Какое-то время вообще не общались. Исключительно по работе и детям», — ответила она в личном блоге.

Известно, что пара так и не смогла развестись спустя полгода после сообщения об этом. Временный разрыв даже пошел супругам на пользу. В частности, они загрузили себя работой и отвлеклись от проблем в семье.

По словам Екатерины, сейчас они с Вячеславом просто живут в удовольствие и стараются не загадывать на будущее.

«Вместе нам хорошо… А что будет дальше, жизнь покажет», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Малафеев надолго лишился интима из-за возможного развода.

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