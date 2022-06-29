Образование и гибкость: эксперты обсудили IT-трансформацию права
Заместитель главного редактора РАПСИ Ольга Бинда рассказала о важности изучения сферы IT
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Базис сферы IT-технологий должны изучаться как юристами, так и гражданами из других профессий.
Образовательные стандарты и дополнительное обучение преподавателей позволит сократить дефицит юридических кадров в условиях цифровой трансформации государства, заявила заместитель главного редактора РАПСИ Ольга Бинда на X Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2022).
По ее словам, одна из задач программы национальной цифровой экономики — сократить кадровый дефицит. Причем, в первую очередь, речь идет о юридической сфере.
«Также следует уделить внимание обучению преподавателей, чтобы они были готовы вести занятия, используя цифровые компетенции», — подчеркнула спикер.
Она отметила, что развитие цифровых технологий с учетом нынешних реалий, создает вызовы для общества, а задача государства — обеспечить им защиту.
Бинда уверена, что юристам необходимо выработать систему таким образом, чтобы не создать так называемый барьер для прогресса и при этом защитить население с цифровой точки зрения и кибербезопасности, передает РАПСИ.
Более того, базис IT-структур должны изучать абсолютно все, независимо от специальности. Десятый Петербургский международный юридический форум проходит с 29 июня по 1 июля.
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