«Пока, Москва»: Ксения Бородина с детьми покидает Россию

Ведущая Ксения Бородина сообщила об отъезде из России с детьми

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Отъезд Ксении Бородиной был запланированным. Она делилась этим с подписчиками.

Телеведущая Ксения Бородина покидает Россию вместе с детьми. В ее Telegram-канале появился ряд публикаций, подтверждающих отъезд на отдых в Турцию.

«Утро сборов», — сказано в первом.

Спустя некоторое время звезда сообщила подписчикам, что ее рейс из «Внуково» задерживается из-за «перекрытого неба».

«Каждый раз, как вылетаем из „Внуково“, задерживают рейсы. Говорят, небо перекрыто», — написала она.

А уже в следующей записи телеведущая поделилась радостью и планами от грядущего отпуска.

«Пока, Москва. Буду очень скучать, а мы на отдых. Сначала по плану Стамбул, потом Бодрум», — резюмировала звезда.

фото: Telegram / Ксения Бородина •️ Borodylia

Также Ксения Бородина подчеркнула, что Стамбул является ее любимым городом. Она попросила подписчиков подсказать места, в которых еще не была. Поклонники написали ей про Сибирь, а также пожелали хорошего отдыха и приятного путешествия.

Ранее 5-tv.ru писал об игнорировании Бородиной прощания с Юрой Шатуновым.