Just mаrriеd: дочь Тутберидзе Диана Дэвис вышла замуж за сына Бориса Смолкина
Дочь Этери Тутберидзе вышла замуж за сына звезды «Моей прекрасной няни» Бориса Смолкина
Фото: www.globallookpress.com / Raniero Corbelletti
Пара тайно поженилась в США и поехала отдыхать к морю, и пока никак не прокомментировала событие.
Тайно поженились в США звезды спорта Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Первая является дочерью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а второй — сыном актера Бориса Смолкина, исполнившего роль дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня».
Сначала фигуристов связывали только профессиональные отношения, но затем они переросли в любовь. Информация о бракосочетании появилась на сайте ведомства Clerk.clarkcountynv.gov. Уточняется, что пара узаконила отношения еще в марте, находясь в штате Невада.
Диана и Глеб тренируются за рубежом. Это стало поводом для слухов о том, что они собираются переходить в американскую сборную. При этом, несмотря на гражданство США, Диана представляла Россию на международных соревнованиях.
Слухи не нашли своего подтверждения, а Этери Тутберидзе лишь посмеялась над ними.
«Какие интересные новости мы про себя узнаем», — сказала она журналистам.
Новобрачные пока не давали никаких комментариев, однако кольца на их руках присутствуют. После свадьбы они отправились к морю, пишет StarHit.
«Посылаем вам лучи солнца и тепла», — написала Диана Дэвис.
Запись порадовала подписчиков, и они незамедлительно ответили на нее восхищением.
«Диша, Глеб, вы невозможно очаровательны»; «Такие красивые. Семейный «лук»; «Люблю вашу пару неземную», — написали комментаторы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Этери Тутберидзе показала фото родного отца.