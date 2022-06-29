Just mаrriеd: дочь Тутберидзе Диана Дэвис вышла замуж за сына Бориса Смолкина

Фото: www.globallookpress.com / Raniero Corbelletti

Пара тайно поженилась в США и поехала отдыхать к морю, и пока никак не прокомментировала событие.

Тайно поженились в США звезды спорта Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Первая является дочерью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а второй — сыном актера Бориса Смолкина, исполнившего роль дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня».

Сначала фигуристов связывали только профессиональные отношения, но затем они переросли в любовь. Информация о бракосочетании появилась на сайте ведомства Clerk.clarkcountynv.gov. Уточняется, что пара узаконила отношения еще в марте, находясь в штате Невада.

Диана и Глеб тренируются за рубежом. Это стало поводом для слухов о том, что они собираются переходить в американскую сборную. При этом, несмотря на гражданство США, Диана представляла Россию на международных соревнованиях.

Слухи не нашли своего подтверждения, а Этери Тутберидзе лишь посмеялась над ними.

«Какие интересные новости мы про себя узнаем», — сказала она журналистам.

Новобрачные пока не давали никаких комментариев, однако кольца на их руках присутствуют. После свадьбы они отправились к морю, пишет StarHit.

«Посылаем вам лучи солнца и тепла», — написала Диана Дэвис.

Запись порадовала подписчиков, и они незамедлительно ответили на нее восхищением.

«Диша, Глеб, вы невозможно очаровательны»; «Такие красивые. Семейный «лук»; «Люблю вашу пару неземную», — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Этери Тутберидзе показала фото родного отца.