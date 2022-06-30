Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Киев хотел превратить воздушную гавань в Луганской области в НАТОвскую, но эти планы, к счастью, удалось сорвать в результате спецоперации по защите Донбасса.

Большие планы украинского руководства сорваны. Они хотели превратить аэропорт Северодонецка в НАТОвский — сделать там военную базу альянса. А потом сами же разрушили и здание аэровокзала, и взлетную полосу, обустроив на стратегическом объекте огневые точки. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на территории воздушной гавани и сделал удивительные находки.

Мимо таблички «Войсковая часть 0536 Минобороны Украины» въезжаем на территорию северодонецкого аэропорта. Такие же висят на всех зданиях. Терминал порта полностью разрушен.

Это кадры украинского телевидения шестилетней давности. Аэропорт уже тогда в запустении и к тому моменту полноценно не работает два десятилетия. Наследие Советского Союза — а воздушные ворота обеспечивали связь с несколькими городами СССР — было утрачено безвозвратно.

Отсюда видно, как простирается почти двухкилометровая взлетно-посадочная полоса, го она должна быть больше — здесь хотели сажать Boeing и сделать этот аэропорт международным. Громадные планы были. И сюда приезжали президенты Украины: и Порошенко, и Зеленский. Может быть, не сбылись по удачному стечению обстоятельств. Потому что одним из них был план построить здесь военную базу, которая могла напрямую угрожать России. Здесь всего 100 километров до границы.

Планы сделать северодонецкий аэропорт частью будущей базы НАТО вынашивались Киевом давно. Несмотря на то, что это противоречит Конституции самой Украины. Однако представитель президента в Конституционном суде заявлял, что противоречий и помех нет. Не успели. Началась спецоперация, и здесь ВСУ развернули военную часть и учебный центр.

Конечно, были в аэропорту и огневые точки. Вот гильзы — огромные — из-под пушки «Гиацинт». В ту сторону — Северодонецка и Рубежного — отсюда и били. Еще здесь целый склад патронов, правда, холостых. Ведь тут был еще и учебный центр. Маркировка ящиков чешская.

Кое-где попадается литература международной организации ОБСЕ, дискредитировавшей себя в шпионских скандалах и замалчивании преступлений ВСУ на территории Донбасса. Ну и еще один характерный натовский штришок, который бок о бок соседствует с привычной в рядах украинских войск идеологией.

«Нередко в комментариях в интернете можно услышать вопрос: а где нацисты на Украине? Вот очередное доказательство: книжки „Путь Ариев“ про арийцев. А если на стеночку посмотреть, увидим две зиг-руны „СС“. Но нацисты здесь были культурные. В этом же помещении находим несколько пюпитров со списком музыкантов оркестра, а главное их репертуаром. Мне нравится второй пункт: „Бравые морпехи“ — марш репертуара НАТО», — показал корреспондент «Известий».

А первым пунктом значится встречный марш для высоких гостей, датированный августом 2020 года. К счастью, планы киевского режима по расширению военной угрозы для России были нарушены. Наши войска уверенно продвигаются вперед, реализуя другой план — по демилитаризации и денацификации Украины.