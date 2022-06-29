Мишустин высоко оценил продукцию промышленного парка во Владимирской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

Во время рабочей поездки председателю правительства РФ показали панельные радиаторы. Они его сильно впечатлили.

Участки скоростной магистрали «М-12» — которая соединит Москву, Нижний Новгород и Казань — откроют уже в этом году. Строители планируют сдать 26 километров, они пойдут в объезд Владимира. С воздуха ход работ проинспектировал Михаил Мишустин. Он находится в регионе с рабочей поездкой. Трасса позволит разгрузить дорожную сеть. Путь из Москвы до Владимира сократится в два раза.

Промышленный парк в городе Киржач — пример в сфере импортозамещения. Тут производят российское климатическое и тепловое оборудование. Ежегодно — 17 миллионов единиц продукции. Мишустину показали сборочные линии, цеха штамповки и покраски. На выставке готовой продукции премьер обратил внимание на умные панельные радиаторы.

«Честно, захотелось в нашем Белом Доме заменить эти панели», — сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин посетил фармацевтическую компанию. На ней разрабатывают лекарства от таких заболеваний, как: гемофилия, рассеянный склероз, псориаз. Причем российские препараты намного эффективнее иностранных аналогов. Компания располагает полным циклом производства — от создания молекулы до промышленного выпуска.