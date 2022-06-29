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Символично, что обстрел произошел в День Конституции Украины.

Число пострадавших при обстреле Новой Каховки сегодня выросло. По последним данным, это уже 13 человек. Две женщины погибли. Ракетный удар Украина прицельно нанесла прямо по центру города. Била из «Точки-У», чьи боеголовки обладают колоссальной разрушительной мощностью.

Часть жилого квартала сметена. несколько домов выгорели так, что уже не подлежат восстановлению. Иван Литомин пообщался с теми, кто чудом выжил в этой атаке.

Последствия удара «Точки-У» по Новой Каховке хорошо видны с квадрокоптера. Ракета украинских националистов уничтожила четверть жилого квартала, а огромную воронку в самом центре улицы хорошо видно даже с высоты птичьего полета.

В результате обстрела образовалась вот такая вот воронка. Она около метра глубиной. Шириной примерно пять на четыре. И очень хорошо видно, как сюда ракета входила: вот оттуда по направлению — прямо сюда. Вот здесь вот хорошо видно — поребрик уничтожен. А в том направлении — Николаев.

А теперь самое страшное: стреляли из Николаева прямо по центру Новой Каховки. Вот центральная площадь, а вот — место, куда прилетела ракета «Точка-У». Вот там воронка — буквально 50 метров. Вокруг здесь — жилые дома. И никаких военных объектов.

В результате обстрела Новой Каховки погибли два человека. Женщины. Еще 13 раненых доставлены в местную больницу. Есть и те, кто спасся лишь чудом.

«Я на улице была. Под окном. Одна минута. Телевизор работал, я должна была идти его смотреть. Меня остановило, я мусор выносила. И одна минута, и нас…»

«Мама спаслась из-за того, что она была в этой комнате, взрыв же оттуда пошел. Она спаслась из-за этого, что была здесь».

Разбирать завалы и спасти хоть что-то, не уничтоженное огнем, с самого утра пытаются местные жители. На еще тлеющих руинах квартир они собирают остатки вещей и посуды.

«Что тут, осталось хоть что-нибудь?»

«Ну пройдите, посмотрите, что осталось тут… Да шо тут осталось… Ничего не осталось».

Последствия обстрела устраняют и коммунальщики. Восстанавливают линии электропередач и убирают завалы. В местной администрации уже заявили, что несколько домов восстановлению не подлежат:

«Два дома придется сносить, к сожалению. Это 16 семей останутся без крова. Конечно, мы не оставим их без жилья. Конечно, мы найдем возможности».

Символично, что обстрел Новой Каховки произошел в День Конституции Украины. По всей видимости, ракета, прилетевшая в город, — подарок от армии ВСУ и националистов тем, кто уже несколько месяцев живет здесь мирной жизнью вместе с Россией.