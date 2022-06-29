Оскароносный Вуди Аллен заявил о завершении режиссерской карьеры

Фото, видео: www.globallookpress.com / DyD Fotografos/Geisler-Fotopress; 5-tv.ru

Один из последних «могикан» старого Голливуда разочарован современными тенденциями в кино и театре.

Настоящая легенда и один из последних могикан старого Голливуда Вуди Аллен допустил, что вскоре уйдет из кино. По словам режиссера, он снимет еще один-два фильма, но не уверен, что после продолжит заниматься любимым делом.

Причина в том, что старая традиция смотреть фильмы в кинотеатрах уходит в прошлое, а снимать для стриминговых платформ и других онлайн-площадок Вуди неинтересно.

Примерно те же претензии у него к театру. Он отметил, что в последние годы Бродвей стал больше напоминать ужасный торговый центр, а потому писать пьесы он тоже больше не хочет, как и писать сценарии для других режиссеров.

В общем, сплошное разочарование. На счету Вуди Аллена полсотни картин, во многих он сыграл сам. Заслуги мастера отмечены четырьмя «Оскарами» и наградами Венеции и Канн.