На Каспийском саммите особое внимание уделили экономическим вопросам

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Владимир Путин совершил первую зарубежную поездку после начала спецоперации. В Ашхабаде обсуждали изменение всего миропорядка.

В Ашхабаде собирались главы пяти государств — России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. Там прошел Каспийский саммит. Говорили о сотрудничестве на Каспии в самых разных сферах, но прежде всего о вопросах укрепления безопасности. Ведь совсем рядом находятся такие очаги нестабильности, как Афганистан, а еще потому, что новая мировая повестка диктует это. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок увидел, как встречал Ашхабад высоких гостей.

Это первая зарубежная поездка Владимира Путина после начала спецоперации. Поэтому особое внимание и к тому, в какой последовательности он облетает столицы государств, и к тому, как он сходит с трапа по ковру и издалека показывает жестом встречающему, можно ли сесть в машину.

Каспийский саммит в Ашхабаде обсуждением обычных для такого мероприятия вопросов наверняка не ограничится. Тут меняется целый миропорядок, и некоторые страны-участницы саммита активно за этим следят.

Вот президент Ирана, чтобы понимать каждое сказанное слово, ни на секунду не отпускал от себя переводчика. В Ашхабаде все сделано в белых тонах. Например, главы государств выходят из белых машин. Российский президент на этом фоне сильно выделяется своим черным Aurus в черном кортеже.

И это, конечно, исключение, ведь гость — президент. Вообще же по местным правилам все машины в столице страны должны быть только одного цвета. Не белой в Ашхабаде машина может быть только в нескольких случаях. Например, если она принадлежит иностранному посольству. Либо если украшена к свадьбе.

Такие машины заметно издалека: платки на дверях кортежа, две лепешки на лобовом стекле (чтобы люди не сглазили) и, конечно, замысловатое украшения главного автомобиля. Эту свадьбу мы встретили случайно у памятника Сапармурату Ниязову. Невеста в наряде весом 20 килограммов и сопровождающие специально приехали в знаковое место. Но еще и в знаковый день. У Гурбангулы Бердымухамедова как раз был день рождения.

С поздравления экс-президента с 65-летием Владимир Путин и начал свой визит в Туркменистан. Затем у него прошла беседа с президентом нынешним, заседания самого Каспийского саммита. Но есть планировались еще и несколько двусторонних встреч. Ожидается, что особое внимание уделят экономическому сотрудничеству — в области полезных ископаемых, транспорта и, конечно, продовольствия.