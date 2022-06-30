Было очень нервно: что важно знать о прошедшем в Мадриде саммите НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Europa Press/A.Ortega.Pool; 5-tv.ru

Отношения между лидерами стран, входящих в Североатлантический альянс, с уверенностью можно называть натянутыми. На их прошедшей встрече на это указывали несколько обстоятельств.

Сегодня свершилось то, о чем раньше в альянсе боялись говорить вслух. НАТО официально признал нашу страну главной угрозой мировой безопасности. В Мадриде объявлено: до 2030 года цель организации — максимально бороться с Москвой и Пекином, которые нарушают принятые общемировые правила.

Что это за правила, никто не уточнил. Но и так понятно, что их авторы живут в Вашингтоне. Кстати, перед Украиной Североатлантическое братство сегодня громко хлопнуло дверью. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин все расскажет.

По итогам первого же дня мадридского саммита НАТО от словесных предупреждений переходит сразу к прямым угрозам. Враждебность по отношению к России становится основным принципом Североатлантического альянса. Теперь это прописная истина. Пункт пятый совместного «заявления в верхах», опубликованного, в том числе на русском языке.

«Российская Федерация является наиболее серьезной угрозой для евроатлантики», — говорится в документе.

Во все оружии готовятся встретить и наметившееся сближение Москвы с Китаем.

«Сегодня мы сталкиваемся с новой эрой противостояния. Мы наблюдаем глубокое стратегическое партнерство между Москвой и Пекином. Растущая китайская уверенность, предполагает последствия для безопасности наших союзников и партнеров», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

И по всему следует, что все может решиться только на поле этого геополитического боя. США для этого стягивают еще больше солдат и оружия в Европу.

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты усиливают нашу вынужденную позицию в Европе и отреагируют на изменившуюся обстановку в области безопасности», — подтвердил президент Штатов Джо Байден.

Старый Свет вздрогнет — количество американских сил в Европе уже доведено до 100 тысяч человек. Теперь же, со слов Байдена, на базе в Испании будет не четыре, а сразу шесть эсминцев ВМС США. В Польше создается постоянная штаб-квартира 5-го армейского корпуса, который за свою историю принимал участие в обеих мировых войнах.

Взаимодействие с НАТО усиливается на всем восточном фланге. Ротационная бригада со штаб-квартирой в Румынии увеличивается до пяти тысяч бойцов. Дополнительное развертывание будет также предпринято в странах Балтии. Наконец, в Великобританию переправят две новые эскадрильи F-35, а в Германии и Италии развернут дополнительные системы ПВО.

И это еще не говоря о состоявшемся все-таки расширении НАТО. Коллективный портрет альянса, сделанный с утра, можно фотографировать заново — Финляндия и Швеция отныне тоже в этом натовском строю. Эрдогану за то, что пошел на сделку, непривычно долго жмут руку. А Байден чуть ли не в ноги кланяется.

«Я хочу особенно поблагодарить вас за то, что вы сделали, имея в виду ситуацию в отношении Финляндии и Швеции», — благодарил американский лидер.

Не просто визит вежливости, Турция все-таки выторговала кое-что себе. По сообщениям турецких СМИ, Байден пообещал дать «зеленый свет» от американского Конгресса на поставки Анкаре партии новых истребителей F-16 Block 70, против чего до сих пор звучит масса возражений.

Не враги, но и не друзья, похоже. Внутри альянса опять что-то не поделили. Президент Турции совершил резкий выпад в адрес британского премьера. Потребовалось даже американское посредничество.

«Вот этот нас позорит!» — сказал Эрдоган президенту США, показывая пальцем на Джонсона.

«Это шутка», — поспешил упокоить главу британского правительства Байден.

«Точно шутка?» — не поверил Джонсон.

«Шутка, шутка», — успокоил его президент Турции.

Ну и чтобы хоть как-то умиротворить пыл первого дня саммита, состоялся очередной королевский прием военного блока. Лидеры ужинали в знаменитом Музее Прадо, куда в обычное время с едой вряд ли пускают. Среди гостей был замечен брат мэра Киева — как ни в чем ни бывало. А музыканты изобразили необычную картину — дергали НАТО за украинские струны. Чтобы не расслаблялись.