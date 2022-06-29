Нежность мужа и фейерверки: как отпраздновала 37-летие Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева отпраздновала день рождения в кругу семьи и близких друзей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram * / liasanutiasheva

Именинница весь вечер провела в объятиях мужа Павла Воли, который удивил ее трогательной речью.

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева отпраздновала 37-летие во вторник, 28 июня. Этот особый день звезда решила отметить на природе в кругу семьи и близких друзей.

Без сомнений, в этот вечер Ляйсан Утяшева получила десятки поздравлений и услышала сотни комплиментов, однако особым образом растрогал супругу Павел Воля. Он обратился к гостям и возлюбленной с речью и нежно поцеловал Ляйсан.

«Всем спасибо! Люблю очень сильно!» — поблагодарила всех за поздравления именинница.

Позднее в личном блоге Утяшевой появился видеоролик, на котором она и Воля танцуют, словно влюбленные школьники на дискотеке.

На видео, опубликованном Ляйсан Утяшевой, можно увидеть и два красочных трехъярусных торта — на одном из них стояла съедобная кукла, поразительно похожая на именинницу. Кроме того, в честь именинницы были запущены в воздух праздничные огни, а со всех сторон звучали романтичные песни. К примеру, популярностью пользовались треки певицы МакSим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как трогательно поздравила с днем рождения свою дочь Шену певица Валерия.

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