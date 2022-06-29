ДНР и Украина провели обмен пленными в формате 144 на 144

Пушилин: Украина передала 144 военнослужащих из России и ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Среди освобожденных от украинских националистов присутствуют те, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Обмен пленными произошел между ДНР и Украиной. Мероприятие состоялось в формате 144 на 144.

«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой», — написал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, многие бойцы, которых ДНР передала украинской стороне, ранены, а кто-то и вовсе находится в плачевном состоянии. В частности, речь идет о тяжелых ранениях, включая ампутацию конечностей, и прочих осложнениях.

Пушилин отметил, что основная задача солдат ДНР — спасти бойцов, которые приняли участие в спецоперации.

Кроме того, по заявлению главы республики, среди освобожденных от украинских националистов есть те, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

«Желаю им скорейшего выздоровления», — добавил он.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Владимир Путин выступил с обращением к нации. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Дениса Пушилина по поводу присутствия иностранных СМИ на международном трибунале в ДНР.