Военкор «Известий» показал, как САУ и «Грады» уничтожают ВСУ под Лиманом

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Российская артиллерия методично работает по позициям националистов, чтобы не дать им перегруппироваться и собраться с силами.

Одно из самых горячих направлений на фронте сейчас — пригороды Лимана. Там ведутся ожесточенные бои, в основном работает артиллерия — в режиме, изматывающем противника. Отрядам ВСУ не дают возможности перегруппироваться и собраться с силами. Корреспонденту «Известий» Александру Сафиуллину удалось снять эксклюзивные кадры на передовой.

На позиции выдвигаемся с колонной тяжелой техники. Батарея перемещается по полю ржи, поднимая столбы пыли. По приезде на место времени расчеты не теряют. Действуют быстро и четко.

«Командир корректирует, через несколько минут начнут поражать противника. Сейчас последние (боевые машины — Прим. ред.) занимают свое место, осталось получить координаты», — показал подготовку к стрельбе военкор.

На этом направлении работает группировка войск Центрального округа. Цель — позиции ВСУ по всей линии фронта. Сегодня — укрепления в поселке Приволье. Пока наводчик проверяет координаты, вокруг тоже кипит работа. Наконец, все готово.

«Внимание! Батарея, внимание! Залпом. 300, 30, 3», — скомандовал военнослужащий, после чего последовали одновременные выстрелы.

Первый залп пошел, работать будут, в том числе, тяжелыми снарядами. До противника около девяти километров. В машине экипаж работает как единый механизм- быстрая перезарядка, снова залп.

«Вот так — по очереди, методично — артиллерия России уничтожает позиции ВСУ», — показал и прокомментировал Александр Сафиуллин.

После того как батарея отработала — вновь быстрая перегруппировка. Боевые машины меняют локацию. На другой позиции огонь будут вести из РСЗО «Град». Несколько раз уточняют координаты, наводят башню. По команде открывают огонь.

Таким образом из разных орудий союзные войска изо дня в день уничтожают противника. Не дают ему расслабиться на позициях и провести перегруппировку сил.