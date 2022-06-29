Питательная, но опасная: кому можно есть окрошку

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Людям с непереносимостью молочных напитков лучше воздержаться от популярного летнего супа.

Любимый многими летний освежающий суп может причинить серьезный вред здоровью. О пользе и возможной опасности окрошки рассказала диетолог, гастроэнтеролог, ведущий специалист клиники «Семейная» Анна Поташева в беседе с «Газета.ру».

По мнению специалиста, холодные супы являются питательным источником овощей, зелени, витаминов и клетчатки. Такие блюда не имеют каких-то определенных противопоказаний, но если человек обладает индивидуальной непереносимостью определенных компонентов, то это необходимо учитывать.

«Если есть индивидуальная непереносимость, например, непереносимость молока, окрошку на кефире, айране или других молочных напитках готовить не стоит. Осторожнее стоит быть с покупным квасом: он может содержать сахар и повлиять на состояние людей с диабетом или ожирением. Таким пациентам стоит готовить квас самостоятельно или внимательно читать состав», — порекомендовала врач.

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