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Второй месяц лета 2022-го в России начнется с ряда важных нововведений.

В июле 2022 года россиян ждут новые меры поддержки, заметное упрощение бюрократии по ряду направлений и некоторые другие новшества. В материале 5-tv.ru собрали все важные изменения.

Защита пенсионных накоплений

С 1 июля в пенсионной системе вводится нововведение: в случае вынесения судом решения о незаконности перевода пенсионных накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

Обязательное медицинское страхование

Если человеку нужно оказать медицинскую помощь, то потребуется либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность.

Вячеслав Володин отмечал, что граждан необходимо освободить от лишних бюрократических процедур, связанных с медучреждениями. В частности, самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию необязательно. В случае отсутствия соответствующего заявления, ее выберет территориальный фонд ОМС.

Информирование о полной стоимости потребкредита

С 3 июля банки должны указывать полную стоимость потребительского кредита или займа в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. А на первой странице договора по вкладам — минимальную гарантированную ставку. Это необходимо для увеличения информированности граждан при выборе кредитной организации и услуги.

Сохранение прожиточного минимума должниками

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отмечал недопустимость лишения человека средств к существованию за долги. Теперь появится возможность подачи заявления о сохранении прожиточного минимума от списания напрямую в кредитную организацию. Таким образом, доходы в размере прожиточного минимума можно обезопасить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

Защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года. Для этого нужно обратиться к судебному приставу.

Публикация базы данных о злостных нарушителях ПДД

По решению МВД с 1 июля начнет свою работу онлайн-база данных о нарушителях правил дорожного движения под названием «Витрина данных ГИБДД». Сервис позволит компаниям проверять работающих у них водителей на предмет регулярности нарушений на дорогах и наличия решений о лишении прав в истории вождения. В первую очередь база данных необходима агрегаторам такси, компаниям каршеринга и другим организациям, допускающим людей к управлению автомобилями. «Витрина данных ГИБДД» предоставит информацию как по гражданам РФ, так и по иностранцам.

Дополнительные меры поддержки на «Госуслугах»

С июля появится возможность подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги» у инвалидов, имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или у их законных представителей.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Также члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов смогут через интернет-сервис подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки:

выплаты в связи с расходами на жилое помещение;

взносы на капремонт;

услуги ЖКХ;

пособия на детей.

Специальный налоговый режим для малого бизнеса

Для впервые зарегистрированного малого бизнеса и ИП появится возможность использования нового экспериментального налогового режима — Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Власти планируют проведение эксперимента до 31 декабря 2027-го в ряде российских регионов: Московская и Калужская области, Москва и Республика Татарстан.

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Участников планируется привлечь благодаря меньшему количеству отчетности, и избавлению от уплаты страховых взносов.

Получение гражданства

В упрощенном порядке, без разрешения на временное проживание, иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить вид на жительство в РФ. Данная мера относится к победителям и финалистам общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

Сокращение срока оформления паспорта

С момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ срок оформления паспорта составит не более пяти рабочих дней.

Упрощение регистрации по месту жительства

У граждан появится возможность встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района. Сделать это в любом органе в пределах города смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Контроль качества выращенного в РФ зерна

Минсельхоз утвердил список необходимых параметров для мониторинга зерна и продуктов его переработки. Его реализация необходима для передачи производителям сельхозтоваров достоверных данных о продукте.

Система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

В июле власти вводят систему, которая призвана следить за пестицидами и агрохимикатами на всех стадиях их оборота. Также с ее помощью предполагается обрабатывать полученные данные и контролировать их достоверность.

Обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов

С 1 июля на туристских маршрутах в качестве гидов-переводчиков и экскурсоводов должны работать только российские граждане.

Требование о гражданстве РФ не касается инструкторов-проводников. Также принято решение об обязательной аттестации гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников.