По следам Путина: Как добраться до любимых мест отдыха президента

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Интерес россиян к изучению собственной страны стремительно увеличивается. Новый туристический маршрут предполагает посещение регионов отдыха президента Владимира Путина.

Недавно Ростуризм представил несколько новых туристических маршрутов. Один из них получил название «Сибирские каникулы». Он примечателен тем, что проходит по регионам отдыха президента России. Что из себя представляет путешествие «по следам Путина», рассказываем в материале 5-tv.ru.

Туристический маршрут «Сибирские каникулы» предполагает отдых вдали от цивилизации, умноженный на незабываемые впечатления. В рамках этого путешествия туристу предстоит проехать 1244 километра за восемь дней, побывать в непроходимой тайге и бескрайней степи, подняться к пикам и озерам, осуществить сплав по Енисею и порыбачить в таежной реке. Первые группы туристов поедут по маршруту уже в июле.

Авторы маршрута уделили внимание и культурно-познавательной программе, которая должна познакомить приезжих с разнообразием культур местных народов, историей развития Сибири с древнейших времен и до современности.

День 1: Знакомство с культурой древней Хакасии

Открывает маршрут столица Хакасии — Абакан. Гости города увидят множество необычных достопримечательностей: мемориальный комплекс на горе Самохвал, Преображенский парк, слияние рек Абакан и Енисей.

Для знакомства с местной культурой стоит совершить визит в Хакасский национальный краеведческий музей. Здесь представлена впечатляющая коллекция памятников изобразительного искусства региона разных периодов, каменные изваяния, копии наскальных рисунков и образцы древнетюркской рунической письменности.

www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov

Далее путешественники отправятся к курганам Салбыкской степи. Эта местность называется Долина царей. Легенда гласит, что здесь пролегает «дорога духов»: по ней души умерших шли в небесный мир.

Завершится первый день поездки горный массив Оглахты. На скальных утесах можно увидеть множество древних рисунков — петроглифов. К вершине ведет удобная лестница из 965 ступеней, а при подъеме постепенно открывается удивительный вид на Красноярское водохранилище и бескрайние степи.

День 2: Открытие промышленной Сибири

Второй день путешествия по Сибири начнется с посещения крупнейшей электростанции России по установленной мощности — Саяно-Шушенской гидроэлектростанции (ГЭС). Гости инженерного чуда, перекрывающего могучий Енисей, посмотрят на самую высокую плотину страны и поднимутся на ее гребень, побывают в машинном зале, увидят рабочее колесо турбины и водосброс.

www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Следующая остановка — горнолыжный комплекс «Черемуховый лог». Современный фуникулер поднимет путешественников на смотровую площадку, откуда открываются незабываемые виды на тайгу, горы Саяны и удивительный Енисей.

Также у туристов на маршруте будет возможность попробовать национальные блюда. После вкусного обеда можно совершить сплав на рафте по Енисею.

Завершение насыщенного дня состоится на эко-курорте «Гладенькая». Он предлагает свои гостям спуски с горы на велосипеде, прогулки на лошадях, поездки на квадроциклах, расслабляющую баню и потрясающие виды.

День 3: Енисейские фьорды

Новый день путешествия начнется с посещения старинного села Шушенское. Здесь помогают с обучением гончарному промыслу, ткацкому мастерству или прядению.

Вторая остановка — таежный рынок Танзыбей. В этом месте можно приобрести сувениры, сборы лечебных трав, мед, различные изделия из меха и кости.

Александр Рюмин / ТАСС

Знакомство с Сибирью продолжится в природном парке «Ергаки», где можно увидеть 500-летние кедры и скалы причудливых форм. Также туристы прогуляются по живописной и оборудованной экотропе.

К концу дня копилка посещаемых природных достопримечательностей пополнится озером Ойское. Оно служит началом одного из притоков великого Енисея.

День 4: Природные артефакты

Четвертый день поездки посвящен красотам природного парка «Ергаки». В заповеднике можно посмотреть озеро Радужное — один из самых живописных и доступных местных водоемов, расположенный на высоте 1453 метра. Небольшая глубина позволяет воде прогреваться, поэтому многие люди здесь купаются.

Александр Рюмин / ТАСС

Завершится знакомство с парком посещением скалы «Висячий камень». Это огромная каменная глыба весом 600 тонн, которая застыла над пропастью.

День 5: «Долина царей» и сокровища древних эпох

С наступлением нового дня туристы отправятся в Тыву. На полпути из парка «Ергаки» к Кызылу находится урочище Шивилиг, где можно полюбоваться видами Долины царей.

Артем Геодакян / ТАСС

В столице Тывы гостям предстоит посетить буддийский храм Цеченлинг. Здесь есть приемная представителей Далай-ламы XIV. Далее знакомство с местной культурой продолжится в национальном музее. Добавит колорита горловое пение — хоомей, которым также можно насладиться в Кызыле.

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День 6: След Будды в Дургенском каньоне и чабанская стоянка

На шестой день знакомства с Сибирью путешественники посетят священное место Бурган-Изи. Здесь, по легенде, Далай-Лама увидел на земле светящийся свет следа Учителя.

Позже туристам предстоит увидеть Дургенский каньон: одно из самых красивых мест горного хребта Танну-Ола.

Последний важный объект дня называется Чабанская стоянка. Это отличное место для знакомства с носителями тувинской культуры и старейшинами рода, их бытом и занятиями.

День 7: Погружение в кочевую культуру

В Кызыле находится самая высокая статуя Будды в России. Именно ее можно увидеть на седьмой день путешествия.

Владимир Монгуш / ТАСС

Также гости республики побывают в географическом центре Азии, где построили красивый скульптурный комплекс.

Стать еще ближе к культуре местного народа позволит туристическо-этнографический комплекс «Алдын-Булак». Он построен в стиле исконного тувинского поселения.

День 8: До новой встречи, Сибирь

Неделя, насыщенная достопримечательностями и событиями, завершится на восьмой день. Теперь можно отправиться домой из Кызыла или остаться еще на некоторое время в одном из полюбившихся мест.