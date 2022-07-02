Зеленые человечки и не только: Кто из звезд верит в НЛО

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Некоторые знаменитости не только верят в существование НЛО, но и утверждают, что встречались с представителями внеземных форм жизни.

Некоторые земляне уверены, что инопланетяне регулярно навещают нашу планету. 5-tv.ru выяснил, кто из звезд верит в визиты представителей внеземных форм жизни.

Катя Лель

Катя Лель — одна из самых известных «контактеров» пришельцев. Певица призналась, что первые свои опусы она создала после встречи с инопланетянами, забравшими ее на свой корабль. Этот опыт настолько потряс девушку, что она открыла в себе музыкальный талант. По словам Лель, ее дочь тоже замечает присутствие пришельцев.

Алексей Глызин

Алексей Глызин видел НЛО на Урале. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Алексей Глызин считает себя свидетелем визита НЛО. По словам звезды 90-х, он увидел космический корабль пришельцев, находясь на Урале. Их транспорт выглядел как две полусферы с исходящим из них ярким светом. А вместо «тарелки» музыкант разглядел «загадочный светящийся шар».

Вера Сотникова

Актриса Вера Сотникова убеждена в существовании странников с других планет. Она считает, что они давно населяют Землю. Прервать свое пребывание им пришлось в мае 2020-го. По словам Сотниковой, 18-го числа произошла их массовая эвакуация с Земли. Предполагается, инопланетянам пришлось покинуть Землю из-за пандемии коронавируса.

Шура

Шура принял НЛО зи метеорит. www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Певец Шура признался, что был свидетелем прилета НЛО. По словам музыканта, он вернулся уставший с гастролей и, увидев несущийся по небу светящийся шар, сначала принял его за метеорит. Однако позже он осознал, что это НЛО. С тех пор Шура верит в существование пришельцев.

Марина Хлебникова

Марина Хлебникова не спешит рассказывать о контакте с иноземными формами жизни, но ее поступки громче любых слов. В 2020-м звезда купила страховку от нестандартных ситуаций. Услуга покрывает похищение НЛО. Как Хлебникова собирается доказывать факт похищения пришельцами по сей день остается загадкой.

Меган Фокс

Меган Фокс считает, что, оказавшись на Земле, пришельцы обязательно с ней свяжутся. Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

Сегодня Меган Фокс — одна из самых известных голливудских актрис. Однако в школе она не пользовалась популярностью. Сверстники считали ее странной и не от мира сего. В одном из интервью западным СМИ актриса заявила: «Я одна из тех людей, кто думает, что если пришельцы существуют, то при возвращении на Землю они свяжутся со мной. Это я, я знаю, что это буду я, у меня всегда было такое чувство».

Майли Сайрус

Певица Майли Сайрус однажды призналась, что видела НЛО. По словам звезды, космический корабль внешне походил на большой снегоочиститель. Впереди него шел плуг, подсвеченный желтым светом. Девушка даже разглядела водителя. Он так напугал певицу, что она отходила от этого в течение нескольких дней. Однако слова артистки подвергаются сомнению, ведь она призналась, что в тот день употребляла запрещенные вещества вместе с другом. Он, как утверждает Майли Сайрус, видел то же самое.