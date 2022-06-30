Работа профессионалов: какие операции помогли Хлебниковой вернуть прежнее лицо

Фото, видео: Instagram* / marina_hlebnikova_official

Пластический хирург Филипп Выступец в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как певице, пострадавшей в ноябре 2021 года из-за пожара в собственном доме, удалось быстро вернуться к прежней жизни.

Спустя всего пять месяцев после пожара в собственном доме Марина Хлебникова, которая получила 20% ожогов тела, лица, груди и ног, сообщила о возвращении на сцену. Не скрываясь, она показала в сети, как сейчас выглядит — будто и не было трагедии.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru пластический хирург Филипп Выступец рассказал — специалисты проделали немало работы, чтобы знаменитости вернуть прежнее лицо.

Так, если человек получает сильные ожоги, то ему пересаживают кожу с одной части тела на другую.

«Например, полнослойный кожный лоскут бедра можно пересадить на лицо, либо это просто свободная аутодермопластика. Выполняются чаще всего эти операции в ожоговых центрах», — объяснил пластический хирург.

Для квалифицированных специалистов подобные операции считаются несложными. Реабилитация после протекает хорошо, но все-таки каждый случай индивидуален. Все зависит от общего состояния человека. К примеру, если иммунитет снижен, восстанавливаться организм будет от месяца до полугода. Порой и до года. Поэтому, как отметил врач, вероятней всего, первое, что сделали Хлебниковой, это пересадили кожу.

Далее, скорее всего, начали проводить коррекцию рубцов.

«Это свободная пластика, так скажем, местными тканями — где лоскут и ткани перемещаются по отношению друг к другу, чтобы убрать натяжение с основного рубца, сместить его. А еще чтобы не потерялась функция, допустим, шеи, рта или глаз — чтобы все нормально открывалось, закрывалось, ничего никуда не подтекало (допустим, слюна изо рта), чтобы шея не была деформирована», — добавил специалист.

Следующим же шагом тогда должна была стать эстетическая хирургия. К примеру, блефаропластика (операция по изменению формы век, разреза глаз — Прим. ред.), возможно, подтяжка лица с целью скрыть рубцы от ожогов.

«Все эти операции достаточно энергозатратные для пациента, тем более когда она перенесла такое горе, как пожар», — заключил медик.

Беда в жизни Марины Хлебниковой произошла 18 ноября 2021 года. В ее квартире случился пожар. В этот момент певица спала. Помимо нее в доме находились дочь Доминика и пожилые родители. Они серьезно не пострадали, так как эпицентр возгорания случился в комнате звезды. С множественными ожогами и отравлением угарным газом певицу доставили в НИИ Склифосовского. По словам врачей, ее трудно было узнать. Исполнительницу ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ. Впоследствии ей провели операции по пересадке кожи. В начале января ее выписали из больницы.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото Марины Хлебниковой, которое напугало поклонников.

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