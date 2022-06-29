Юрист рассказала, как улучшить закон для снижения числа похищений детей родителями

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Для усовершенствования системы следует внести ряд изменений в законодательство, которые будут способны более эффективно решать поставленные задачи.

Случаи, когда один из родителей намеренно скрывает ребенка от другого, стали происходить все чаще. Обычно детей изолируют против их воли, и не спасает даже решение суда.

«Если над ребенком осуществляется психологическое насилие в виде перекраивания психики на агрессивно настроенный лад, юридически проблему решить невозможно, поскольку с позиции службы судебных приставов, если ребенок „не хочет“ общаться со вторым родителем, то сделать с этим ничего нельзя, а значит, исполнить решение суда по порядку общения ребенка с родителем становится невозможно», — рассказала председатель ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева в беседе с Газетой.ру.

На данный момент, к сожалению, отсутствуют эффективные меры воздействия на противоправное поведение родителей, отмечает юрист. Для усовершенствования системы следует внести ряд изменений в законодательство, которые будут способны более эффективно решать поставленные задачи.

Так, по мнению Надежды Швыревой, необходимо увеличить срок давности для привлечения виновного родителя к административной ответственности до одного года. в нарушении права второго на общение с ребенком. В текущее время он составляет всего два месяца.

Если родитель, нарушающий права, был ранее привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», то привлекать его нужно уже к уголовной ответственности — для этого стоит внести новый состав в УК РФ.

«Внести в статью 315 УК РФ изменения, установив уголовную ответственность за неисполнение вступившего в законную силу решения или определения суда о месте жительства ребенка или порядка общения с ним в случае, если такой родитель ранее подвергался административному наказанию. И такое поведение должно являться основанием для лишения виновного родителя родительских прав», — подчеркнула адвокат.

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