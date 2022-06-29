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Юрист рассказала, как улучшить закон для снижения числа похищений детей родителями

Рустам Болотов 49

Юрист Швырева предложила изменить закон для снижения числа похищений детей родителями

Юрист рассказала, как улучшить закон для снижения числа похищений детей родителями

Фото: www.globallookpress.com / john rowley

Для усовершенствования системы следует внести ряд изменений в законодательство, которые будут способны более эффективно решать поставленные задачи.

Случаи, когда один из родителей намеренно скрывает ребенка от другого, стали происходить все чаще. Обычно детей изолируют против их воли, и не спасает даже решение суда.

«Если над ребенком осуществляется психологическое насилие в виде перекраивания психики на агрессивно настроенный лад, юридически проблему решить невозможно, поскольку с позиции службы судебных приставов, если ребенок „не хочет“ общаться со вторым родителем, то сделать с этим ничего нельзя, а значит, исполнить решение суда по порядку общения ребенка с родителем становится невозможно», — рассказала председатель ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева в беседе с Газетой.ру.

На данный момент, к сожалению, отсутствуют эффективные меры воздействия на противоправное поведение родителей, отмечает юрист. Для усовершенствования системы следует внести ряд изменений в законодательство, которые будут способны более эффективно решать поставленные задачи.

Так, по мнению Надежды Швыревой, необходимо увеличить срок давности для привлечения виновного родителя к административной ответственности до одного года. в нарушении права второго на общение с ребенком.  В текущее время он составляет всего два месяца.

Если родитель, нарушающий права, был ранее привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», то привлекать его нужно уже к уголовной ответственности — для этого стоит внести новый состав в УК РФ.

«Внести в статью 315 УК РФ изменения, установив уголовную ответственность за неисполнение вступившего в законную силу решения или определения суда о месте жительства ребенка или порядка общения с ним в случае, если такой родитель ранее подвергался административному наказанию. И такое поведение должно являться основанием для лишения виновного родителя родительских прав», — подчеркнула адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приговоренный к казни в ДНР наемник из Марокко оказался психопатом.

 

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