Финский журналист о вступлении страны в НАТО: «Лишимся и суверенитета, и безопасности»

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Хельсинки много лет дружили с Москвой, последствия окончательного разворота на Запад могут оказаться для финнов очень неприятными, считает публицист Кости Хейсканен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг торжественным тоном заявил о скором вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в ходе пресс-конференции в Мадриде. Это стало возможным после того, как свое согласие на расширение военного блока дала Турция.

Возникают вопросы. Будут ли курды, которых Анкара считает террористами, некой расплатой за членство Финляндии и Швеции в НАТО? Угрожает ли вступление в альянс суверенитету обеих стран? Свое мнение в комментарии 5-tv.ru выразил финский журналист Кости Хейсканен.

Публицист не уверен, будут ли по-настоящему действовать договоренности между странами или останутся только на бумаге. Отмечается, что международные законы не допускают высылку беженцев, а именно ими в Европе признаны курды.

«Анкара не раз высказывала опасения о том, что Финляндия и Швеция являются рассадником террористов, но как можно считать этих людей террористами, если они имеют статус беженцев и считались борцами за справедливость?» — недоумевает Кости.

Он также с сожалением отметил, что Финляндия решила перейти на неправильную сторону. Хельсинки много лет дружили с Москвой, но теперь «меняют суверенитет на безопасность». Это закончится тем, что у Финляндии не останется ни того, ни другого, уверен журналист. При этом Хейсканен заметил, что в последнее время республика усиливает свои боевые позиции и к чему-то готовится.

«Сейчас, например, тренируются вместе с финскими срочниками 100 пехотинцев из США. До этого натовские суда из Франции, Германии и Америки неоднократно посещали Финляндию. То, что Финляндия готовится к какому-то наступлению или отражению российской агрессии, которая надуманна, — это уже видно» — объяснил журналист.

Публицист не исключил, что Россия может потребовать от правительства Финляндии компенсацию в 300 миллиардов евро. Дело в том, что вступление страны в НАТО противоречит Парижскому мирному договору, по которому «Финляндия может оборонять свои территории, но не может оборонять чужие».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция заявила о вине Запада в спецоперации и отказалась от санкций против России.