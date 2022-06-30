Что посеешь, то и пожнешь: астролог Глоба назвала наиболее опасные дни в июле

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Специалист рассказала, для начинаний в каких сферах второй летний месяц будет наиболее удачен, а с чем стоит повременить.

Июль — это месяц Рака. Знак рождения и зарождения. А еще период дождей. Во многих странах этот месяц называли «песьи дни» — шел дождь, который приносил жизнь всему сущему на земле. Астролог Тамара Глоба составила гороскоп на предстоящий месяц для всех представителей зодиакального круга и рассказала, каких дней стоит опасаться больше всего.

Так, в первой декаде июля высок риск наводнений, а в конце месяца — землетрясений и пожаров. Кроме того, в начале месяца стоит быть особо внимательным на дорогах, передает сайт KP.RU.

«Дни повышенной аварийности: ночь с 30 июня на 1 июля; 2, 7, 8 (первая половина дня), 9, 12, 14, 21, 25, с 27 на 28 и 30 июля», — отметила Глоба.

Июль будет удачен для обучения. К примеру, если вы решили поступать в институт или университет. Однако также есть риск ошибиться с выбором в учебе — это возможно в конце первой декады июля и середине третьей декады.

«Июль принесет сюрпризы в финансовых вопросах. В начале июля и второй декаде июля — удача во вкладах; в конце месяца есть опасность обмана, срывов крупных финансовых договоренностей, в том числе и между странами», — добавила астролог.

Вместе с тем в июле возможны проявления всего негативного. Как сказала Глоба, если в каких-то странах падают финансовые возможности, в других они будут расти.

«Будьте очень внимательны. Особенно будьте очень внимательны к тому, что сеете и что жнете не только в своей жизни — и на земле. Это очень важный период для вопросов, которые вы закладываете в свое будущее, а также финансовых дел», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ожидает всех представителей астрологического круга в июле в любовной сфере.