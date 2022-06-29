Неделю не могут похоронить: что может происходить с телом Пьера Нарцисса

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Разлад в семье «шоколадного зайца» никак не может прийти к логическому завершению, обрастая все новыми подробностями и не давая его душе упокоения.

В теле умершего певца Пьера Нарцисса, которое уже неделю не могут предать земле, начались естественные процессы разложения. О том, что с ним происходит, рассказал патологоанатом одного из столичных моргов.

По словам эксперта, сразу после смерти наступает этап аутолиза — процесса саморазложения мертвых тканей, проходящий без участия внешних микроорганизмов. В этот период кислота, бактерии и гидролитические ферменты в желудочно-кишечном тракте начинают переваривать собственные клетки и ткани организма, пояснил патологоанатом.

«Трупное окоченение, когда мышцы становятся плотными, уменьшаются в объеме, теряют эластичность, сохраняется до двух-трех суток, а потом запускается их ферментативное разложение», — цитирует специалиста dni.ru.

Примерно через 20 часов после смерти бактерии добираются до печени, а через двое суток распространяются по всему телу. С этого момента начинаются процессы на молекулярном уровне: ткани и клетки организма полностью распадаются, превращаясь в газы и жидкости, заключил патологоанатом.

Накануне стало известно, что прощание с Пьером Нарциссом переносится уже во второй раз. Изначально церемония должна была состояться 25 июня, но буквально за полчаса до начала было объявлено о ее переносе. Выяснилось, что экс-супруге певца Валерии Калачевой не могут выдать тело артиста из-за отсутствия у него российского гражданства.

Новой датой прощания было назначено 29 июня. Однако и в этот день церемония сорвалась. Теперь по инициативе мамы и сестры Нарцисса, которые выставили свои условия погребения певца.

Очередным днем прощания названо 30 июня. Сменилось и место церемонии: вместо траурного зала ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ она пройдет в Центральной клинической больнице Москвы. Время прощания — 11:30. Поклонники переживают, что на траурном мероприятии гроб будет закрытым, и они не смогут в последний раз посмотреть на своего кумира.

О смерти Пьера Нарцисса на 46-м году жизни было объявлено 21 июня. Как рассказал концертный директор звезды Сергей Дворцов, исполнитель не перенес многочасовой операции и скончался во время хирургического вмешательства. Известно, что певец страдал подагрой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родственники умершего певца Пьера Нарцисса твердо намерены похоронить его на родине — в Камеруне. Сейчас они собирают деньги на цинковый гроб для транспортировки тела.