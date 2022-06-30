Психолог рассказала, как побороть страх потери работы

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Подобный страх эмоционально истощает человека и выводит его из душевного равновесия.

Люди не боятся потерять работу — их настоящий страх в том, что они не смогут найти новую с аналогичным уровнем заработной платы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

Ранее сервис HeadHunter сообщил, что почти каждый третий (31%) россиянин боится потерять работу по инициативе своего начальника. Всего в июне были опрошены почти 13,5 тысячи человек.

Этот страх приводит к ощущению собственной уязвимости и неуверенности, а также повышенной тревожности, рассказала психолог.

«Люди опасаются, что на другой работе у них будет меньше зарплата или вовсе какое-то время ее не будет. Из-за этого может ухудшиться уровень жизни. Отсюда и поток тревожных мыслей о выплате ипотеки, содержании детей и тому подобном. Все это повышает уровень тревоги», — объяснила Наумова.

По словам специалиста, переживания по поводу потери работы эмоционально истощают человека и выводят его из душевного равновесия. От этого чувства можно избавится — сохраняя спокойствие и направляя свои в позитивное русло.

«Если вам действительно грозит увольнение, начните заранее подыскивать запасную работу. Если же вы видите, что ваша профессия становится менее востребованной, обучитесь чему-то новому. Параллельно с основной работой можно обучаться чему-то новому, приобретать новые навыки. Это обезопасит вас и даст вам больше уверенности в себе», — посоветовала Наталья Наумова.

Обрести спокойствие в такой ситуации поможет четкое целеполагание и продумывание путей их реализации. Кризис может стать отправной точкой для выхода из зоны комфорта и иного мышления.

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