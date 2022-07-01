С любимыми расставайтесь: почему разлука идет отношениям на пользу

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Влюбленным опасно быть все время вместе. Есть большая вероятность опротиветь друг другу.

Даже самые высокие отношения между влюбленными нуждаются в перезагрузке. Лучший способ осуществить ее — отдохнуть друг от друга. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru семейный психолог Александр Шахов.

«Отдыхать друг от друга нужно, это просто необходимо, это абсолютно необходимо. Вот многие думают, особенно девочки или женщины, которые все еще девочки, насмотревшись фильмов, что отношения — это когда не расстаются никогда-никогда. Как семейный психолог я вам говорю, что это чрезвычайно вредно и опасно для отношений», — предупреждает эксперт.

По его словам, надоесть вторая половинка может точно так же, как некогда любимое пирожное. Все потому, что и в отношениях действует закон Фехнера, при котором реакция на один и тот же стимул снижается.

«Что происходит? Возникает привыкание. То, что вы говорите „бытовуха“. Это закон психофизиологии. У меня спрашивают, как избавиться — никак, это нервная система так работает. Если она перестанет так работать, вы умрете, понимаете? Если она работает не так — с вами что-то не так. Это закон Фехнера: нужно периодически обновлять отношения», — пояснил психолог.

Он добавил, что периодические расставания только укрепляют семью. Речь не идет о продолжительных разлуках, а лишь о небольших паузах: к примеру, порознь съездили отдохнуть, сходили в ресторан, отправились в командировку, остались с ночевкой в гостях — все это только питает чувства.

«Для того чтобы чувствовать вкус пищи — периодически голодайте. Чтобы возродить любовь к книгам — не читайте какое-то время. Чтобы получать снова удовольствие от просмотра сериалов — не смотрите месяц. Понимаете? Вот то же самое с отношениями. Если вы периодически не расстаетесь, то вы очень быстро привыкаете. Сознательно делать паузы — важно», — подчеркнул собеседник 5-tv.ru.

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