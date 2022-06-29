Видеоигры, секс и прогулки: москвичи рассказали, как проводят летние выходные

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Чем любят заниматься жители столицы, и каким занятиям они отдают предпочтение.

С приходом лета многие люди хотят больше проводить времени на отдыхе. Поэтому корреспонденты «Вечерней Москвы» провели опрос среди москвичей, выясняя, как они коротают свой досуг и чем любят заниматься в выходные летние деньки. Среди всей палитры увлечений у жителей столицы популярные занятия — чтение, прогулки, видеоигры и отдых за городом.

Наиболее распространенный досуг на выходных — пешие прогулки. Летом их предпочитают как молодежь, так и люди старшего поколения.

«Гуляю с друзьями. Люблю Парк Горького. А еще у меня в районе Ясенево сделали красивый парк, теперь мы там гуляем тоже», — рассказывает 20-летняя Катя.

Старшее поколение предпочитает проводить время на выходных за городом. В основном они занимаются садоводством, ухаживают за огородом, а также любят прогулки на свежем воздухе.

«Что касается выходных, то я стараюсь отдыхать не в Москве, а в Подмосковье. Катаюсь на велосипеде в сосновом бору», — поделилась Ирина, 60 лет.

А 62-летний Геннадий признался, что летом он старается проводить время за городом.

Среди пожилых москвичей есть и те, кто отдает предпочтение активному отдыху. Так, 55-летний Игорь рассказал, что на выходных посещает спортивную площадку недалеко от дома.

«Тренирую детей в районе Белорусской. На выходных собираемся в коробках во дворе и с ребятами пяти-семи лет играем в футбол. А зимой — в хоккей», — цитирует Игоря «Вечерняя Москва».

Столичная молодежь любит проводить выходные в городе. Кроме прогулок в московских парках, они чаще выбирают видеоигры, чтение и катание на велосипедах.

«В основном играю в видеоигры или провожу время с друзьями. Обычно мы просто гуляем пешком», — рассказала 16-летняя Алина.

Открытием в опросе стали неожиданные ответы молодежи — шитье и каллиграфия.

«В выходные предпочитаю разнообразие! Рисую, гуляю, шью», — говорит 18-летняя Настя.

А 24-летняя Дарья призналась, что любит читать научную литературу и периодически заниматься каллиграфией.

Также в опросе приняли участие и молодые пары. Их занятия не ограничиваются только прогулками.

«Чем любим заниматься на выходных? Я думаю, о таком нельзя говорить, — смеется 19-летний Никита и смотрит на свою девушку. — Ну играем в компьютер и…», — рассказывает пара.

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