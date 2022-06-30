Топ-5 звездных мам, которые выплачивают алименты

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Знаменитые женщины выплачивают алименты бывшим любовникам, чтобы те жили в достатке и воспитывали детей.

Многим кажется, что жизнь богатых и знаменитых протекает без проблем. На самом деле никто не застрахован от развода и связанных с ним судебных тяжб. Закон порой встает на сторону мужчины, и женщине приходится выплачивать алименты бывшему супругу. 5-tv.ru вспомнил, кто из звездных мам вынужден финансово поддерживать бывших возлюбленных.

Мария Максакова

У Марии Максаковой трое детей, двое из которых проживают с первым возлюбленным певицы — Владимиром Анатольевичем Тюриным. Артистка их воспитанием не занимается, но купила наследникам квартиру. Позже Максакова подала на Тюрина в суд, чтобы лишить его родительских прав, но проиграла дело. Бывший гражданский супруг подал иск о выплате алиментов Максаковой.

Суд встал на сторону отца и постановил, что Мария Максакова должна выплачивать десять и 15 тысяч рублей на содержание наследников. Также артистке пришлось отказаться от недвижимости, купленной ею для старших сына и дочери. Тем не менее выплачивать алименты, как она подчеркивала, для нее затруднительно. А действия бывшего возлюбленного она назвала не иначе как выклянчиванием.

Бритни Спирс

Бритни Спирс выплачивает алименты Кевину Федерлайну. www.globallookpress.com / face to face

Бритни Спирс вышла замуж за Кевина Федерлайна в 2004-м, от которого родила двух сыновей. Пока певица продолжала работать, Кевин начал карьеру рэпера. По словам мужчины, от отношений с Бритни Спирс он ожидал чего-то особенного, но в итоге получил толпу папарацци и пристальное внимание прессы. В 2007-м Бритни подала на развод, сославшись на «непреодолимые разногласия». Певица тяжело переживала расставание и пристрастилась к запрещенным веществам. Узнав об этом, Федерлайн подал на бывшую жену в суд, желая стать единоличным опекуном сыновей.

Бритни пришлось выплачивать алименты в размере 20 тысяч долларов ежемесячно. Позже Федерлайн увеличил размер выплат до 110 тысяч долларов, 100 из которых шли на погашение услуг юристов. Инсайдеры утверждали, что артистка сама ежемесячно тратила гораздо больше на своих детей и не видела смысла и дальше перечислять деньги бывшему супругу. Сам он ранее требовал увеличить сумму выплат, потому как у него на иждивении еще четыре наследника, но суд отклонил иск танцора.

Мел Би

Бывшая участница группы Spice Girls вышла замуж за кинопродсера Стивена Белафонте в 2007-м. В 2011-м она родила от него дочь Мэдисон. Общий ребенок не спас брак и в 2017-м пара подала на развод. Певица обвинила супруга в насилии и изменах, он ее — в употреблении запрещенных веществ. По его словам, из-за них Мел Би в 2014-м пыталась покончить жизнь самоубийством.

Несмотря на громкие обвинения, супругам все же удалось договориться. Спустя время они пришли к соглашению о совместном воспитании общих детей. Однако с Мел Би причитались алименты, сумма которых, как пишут СМИ, достигала около полумиллиона долларов в год.

Хэлли Берри

Суд обязал Хэлли Берри выплачивать ее экс-бойфренду алименты на и общего ребенка. www.globallookpress.com / l80

Хэлли Берри была трижды замужем. Но своего первенца дочь Налу она родила в отношениях с фотомоделью Габриэлом Обри в 2008-м. Позже актриса закрутила роман на стороне и ушла от Обри, а затем вышла замуж. Хэлли планировала переехать на родину супруга, во Францию, вместе с детьми. Однако Обри запретил Берри вывозить их общего ребенка.

Обри подал в суд на Берри, объяснив, что та будет часто отлучаться на гастроли, а ему в это время придется сидеть с Налой. Суд удовлетворил просьбу мужчины и назначил Берри выплату алиментов в размере 16 тысяч долларов ежемесячно.

Гвен Стефани

Брак певицы Гвен Стефани и актера Гэвина Россдрейла продлился 14 лет. За это время у супругов родились три сына. Их семья считалась образцово-показательной в шоу-бизнесе. Но в 2016-м пара развелась. Причиной разрыва оказались измены Гэвина. Последней каплей артистки стал роман мужа с няней их детей.

Мужчина раскаялся в содеянном, но тут же потребовал от Гвен выплату алиментов и половину ее состояния. Позже ему пришлось поубавить свои требования, отказавшись от раздела имущества. В сети пишут, что это потому что юристы Гвен Стефани намекнули ее бывшему возлюбленному о шансе потерять право опеки над детьми. После этого звезда фильма «Константин» смягчился. Тем не менее суд обязал Стефани выплатить Россдейлу 25 миллионов долларов, потому как его карьера в то время переживала не лучшие времена.