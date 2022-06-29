Военкор «Известий» показал работу системы РЭБ по вычислению беспилотников ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Эффективность таких систем, как говорят военные, почти 100%.
Ослеплять, оглушать и сбивать с курса все, что поднимается в воздух, — задача войск радиоэлектронной борьбы. Их системы способны контролировать ситуацию и самостоятельно брать на сопровождение любую цель в радиусе 150 километров.
Эффективность таких систем, как говорят военные, почти 100%. Корреспондент «Известий» Александр Морозов увидел, как она достигается.
Антенны этих установок сейчас нацелены на борьбу с беспилотниками. Система радиоэлектронной борьбы самостоятельно вычисляет вражеские дроны на расстоянии 150 километров. Передает их координаты, а дальше в бой вступает ПВО.
На кадрах видно, что цель сбита. Что за дрон пытался прорваться к позициям народной милиции ЛНР, предстоит выяснить разведчикам группировки «Отважные».
На этом участке работает сразу несколько систем РЭБ Центрального военного округа: одни подавляют сигнал беспилотных летательных аппаратов, другие создают радиопомехи для низколетящей авиации.
«С каждым днем все меньше и меньше авиация противника пытается показаться в зоне доступности наших радаров. Потому что эффективность у нас практически 100 процентов», — рассказал командир роты с позывным «Астра».
Снимать эту установку можно только внутри пункта управления. Она не только обнаруживает воздушные цели, но и глушит сотовую связь в радиусе 20 километров, блокирует интернет на командных пунктах нацбатов и ВСУ.
«Работа довольно-таки сложная, но персонал у нас обучен. Частенько ездим в разные командировки, опыт имеется уже. Для нас это не так сложно уже, как для новичков было», — рассказывает начальник станции помех с позывным «Гвоздика».
На вооружении подразделений радиоэлектронной борьбы стоят установки, которые могут не только ослеплять, оглушать, сбивать с курса вражеские эскадрильи. Передовые системы могут влиять и на управление ракетами противника.