Военкор «Известий» показал работу системы РЭБ по вычислению беспилотников ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Эффективность таких систем, как говорят военные, почти 100%.

Ослеплять, оглушать и сбивать с курса все, что поднимается в воздух, — задача войск радиоэлектронной борьбы. Их системы способны контролировать ситуацию и самостоятельно брать на сопровождение любую цель в радиусе 150 километров.

Эффективность таких систем, как говорят военные, почти 100%. Корреспондент «Известий» Александр Морозов увидел, как она достигается.

Антенны этих установок сейчас нацелены на борьбу с беспилотниками. Система радиоэлектронной борьбы самостоятельно вычисляет вражеские дроны на расстоянии 150 километров. Передает их координаты, а дальше в бой вступает ПВО.

На кадрах видно, что цель сбита. Что за дрон пытался прорваться к позициям народной милиции ЛНР, предстоит выяснить разведчикам группировки «Отважные».

На этом участке работает сразу несколько систем РЭБ Центрального военного округа: одни подавляют сигнал беспилотных летательных аппаратов, другие создают радиопомехи для низколетящей авиации.

«С каждым днем все меньше и меньше авиация противника пытается показаться в зоне доступности наших радаров. Потому что эффективность у нас практически 100 процентов», — рассказал командир роты с позывным «Астра».

Снимать эту установку можно только внутри пункта управления. Она не только обнаруживает воздушные цели, но и глушит сотовую связь в радиусе 20 километров, блокирует интернет на командных пунктах нацбатов и ВСУ.

«Работа довольно-таки сложная, но персонал у нас обучен. Частенько ездим в разные командировки, опыт имеется уже. Для нас это не так сложно уже, как для новичков было», — рассказывает начальник станции помех с позывным «Гвоздика».

На вооружении подразделений радиоэлектронной борьбы стоят установки, которые могут не только ослеплять, оглушать, сбивать с курса вражеские эскадрильи. Передовые системы могут влиять и на управление ракетами противника.