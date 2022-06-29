Жители освобожденного Северодонецка: «Это был ад! Не хочу никакой Украины!»

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Четыре месяца горожане находились в состоянии страха. Обстрелы прекратились только после того, как войска ЛНР и России взяли завод «Азот».

Предельно внимательными приходится оставаться жителям Северодонецка. Несмотря на то, что снаряды к ним уже почти не долетают, в городе все равно остается много опасных боеприпасов, которые могут разорваться буквально в любой момент. Тем не менее на улицах все больше людей — гуляют и по одиночке, и с детьми. Ярослав Богат пообщался с местными жителями.

В таком положении оказалась одна из жительниц Северодонецка. В подъезд попал реактивный снаряд. И теперь ребята спасают женщину, это единственный способ, чтобы вызволить ее из заточения. Найти в разрушенном городе обычную лестницу оказалось сложной задачей. На это ушло два дня. У квартир выше второго этажа заблокировало выходы. Чудом обошлось без жертв.

«Это последствия одного из последних ударов реактивными снарядами со стороны ВСУ по жилому дому. Все здесь разрушено, лестничная клетка обвалилась. Окна этого дома выходят прямо на Лисичанск. Обстрел случился 25-го числа, 24-го утром наша съемочная группа здесь работала. Хорошо видно было сам город, и откуда прилетают снаряды», — показывает Зименкин.

Наша съемочная группа показала еще не разрушенный подъезд и один из относительно уцелевших домов до момента обстрела. Хозяин квартиры тогда показывал нам, где находятся бомбоубежища «Азота».

Там, на горизонте, — это уже Лисичанск. И если хорошо присмотреться, видно, что дым над городом не поднимается. То есть наши артиллеристы не бьют по Лисичанску.

После взятия завода войсками ЛНР и России обстрелы почти полностью прекратились. Прилеты бывают со стороны Лисичанска, но все реже.

Тишина в Северодонецке выманила людей на улицы. Впервые можно увидеть людей с колясками, в которых не баклажки с водой, а ребенок. На прогулке до этого приходилось прятаться. Наконец, люди могут оценить, насколько сильно ВСУ разрушили их родной город, и приступить к его восстановлению.

«Наша любимая Украина нас так отблагодарила. Ничего не хочу, хочу только, чтобы им так прилетало, как нам. И хочу, чтобы они под обстрелами так сидели, как мы. Эти четыре месяца последние — это был ад. Просто ад. Не хочу никакой Украины», — говорят местные жители.

Кажется, они уже отвыкли от детского смеха, заменившего гром постоянных взрывов. Город стал полон неприятных сюрпризов. Даже после того, как снаряды прекратили летать над головами мирных жителей, им приходится оставаться предельно внимательными.