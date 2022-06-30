Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пока закон в вопросах погребения артиста как на стороне камерунских, так и российских родственников артиста.

С похоронами выпускника «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса сложилась очень нестандартная ситуация. Уже дважды откладывалась церемония прощания с артистом и теперь названа новая дата — 30-е июня. Дело в том, что все это время решается главный вопрос — где же все-таки должен быть погребен певец — в России, где он завоевал огромную популярность и обзавелся семьей, или на родине, в Камеруне — ведь там живут родители Нарцисса, и они тоже хотят проводить его в последний путь. Как в данном случае должна решиться ситуация, попытался разобраться 5-tv.ru.

Планы изменились

Сначала в этой истории было все предельно ясно: скончавшегося Пьера Нарцисса его бывшая супруга Валерия Калачева хотела похоронить в Камеруне, но перед этим — устроить церемонию прощания в Москве, где растет его дочь, живут друзья и огромное количество поклонников. Дата была назначена на 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1 города Москвы. Но двери зала в это день так и не открылись — родным не выдали тело покойного.

Ситуацию попыталась объяснить собравшимся гостям певица и подруга «Шоколадного зайца» Милена Дейнега. Она рассказала, что сложности произошли из-за противостояния камерунского посольства. По словам артистки, оно не выдало необходимый документ для проведения церемонии, на этом настояли мама и сестра Пьера.

Между тем, она поведала и о новых планах российской семьи — похоронить артиста все-таки в России, что стало для многих неожиданностью.

«У него много друзей, его любят, у него много поклонников. Я уверена, что мы его все-таки здесь похороним. Согласитесь, это ненормально, когда его дочь родная не может посетить могилу отца. И его жена, в каких бы они ни были отношениях, имеет право говорить, где похоронить своего супруга. Он народный артист именно в России. Потому что он в России стал безумно любимым нашим «шоколадным зайцем», — сказала она.

В свою очередь Валерия Калачева аргументировала позицию тем, что на отправку тела в республику не хватило денег. Кроме того, по мнению женщины, она и их общая с Нарциссом дочь являются его близкими и имеют право приходить к нему на могилу.

Там его корни

Однако камерунские родственники звезды с таким решением не согласились и заявили о твердом намерении предать тело певца на его родной земле и собирают деньги на цинковый гроб для транспортировки тела. Это подтвердила и троюродная сестра покойного Виктория Пьер-Мари.

«Они — граждане Камеруна, как и сам Пьер Нарцисс. По законам Камеруна, мы имеем только одно гражданство, поэтому все полномочия на захоронение имеет только Республика Камерун. Таков закон», — цитирует женщину StarHit.ru.

Сама Пьер-Мари тоже считает правильным проводить в последний путь брата на его родине, ведь там, в Камеруне, его «корни, истоки», объясняет она. При этом прилететь российской семье Пьера в Камерун никто не запрещает.

«Конечно, здесь его семья, русская жена, но они могут полететь на его на похороны. Сейчас мы всей диаспорой собираем деньги на цинковый гроб. Это недешевое удовольствие», — сказала сестра «Шоколадного зайца».

В связи с этими планами, по ее словам, не состоялась и вторая церемония прощания с артистом в России, которая была намечена на 29 июня.

Если бы Нарцисс сказал…

Не исключено что и 30 июня близкие, друзья и поклонники не смогут в последний раз увидеть певца, если родственники не договорятся. С точки зрения закона, ситуация очень спорная. Все было бы проще, если бы артист по поводу своих похорон выразил желание сам.

«Если имеется, например, завещание или свидетели, которые утверждают, что Нарцисс желал, чтобы его похоронили на родине в Камеруне, то это желание должно быть исполнено. Если же такого волеизъявления не было, то близкие родственники сами вправе определить, где и как похоронить умершего», — пояснил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин.

Но, учитывая какие развернулись споры, никаких соответствующих волеизъявлений артист не делал. По крайней мере, ни от одной из сторон они не прозвучали до настоящего момента.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

За кем последнее слово?

На этот вопрос пока тоже нет ответа. Дело в том, что по российскому закону к близким родственникам умершего относятся как его дети, так и родители. Причем, по словам адвоката, соответствующее решение дочь артиста может принимать несмотря на свое несовершеннолетие — Каролине еще 16.

«Согласно Федеральному закону „О погребении и похоронном деле“, дочь Нарцисса имеет право решать вопросы захоронения, так же как и мать, и отец. <…> В данном случае родственники должны прийти к согласию, где похоронить умершего», — сказал Жорин.

За чей счет?

В данном случае в ситуации с Пьером хотя бы все предельно ясно. Умер он в России, а значит, по закону, расходы на транспортировку тела в другую страну должны взять родственники покойного. Если же услуга окажется им не по карману, последним пристанищем артиста должно стать место в том государстве, в котором его не стало.

Пока же известно, что камерунская родня усиленно пытается набрать нужную сумму. Как сообщала ранее бывшая жена Нарцисса, транспортировка тела в другое государство стоит порядка 700 тысяч рублей. Женщина сама тоже пробовала собрать деньги в России и кидала клич в соцсетях.

«Благодарю за ваши теплые слова, за ваше беспокойство, слезы, нервы, готовность помочь. Вы помогаете смягчить острую боль наших сердец. Вы можете выразить ваши соболезнования нашей семье на счет доченьки. Помощь действительно очень будет кстати», — воззвала к подписчикам Валерия Калачева.

На помощь откликнулись в первую очередь коллеги Нарцисса по «Фабрике звезд» — Ирина Ортман, Леся Ярославская, Александр Бердников. Накануне первой даты церемонии Валерия объявила, что собрала порядка 300 тысяч рублей, но жаловалась, что все время возникают дополнительные расходы.

Каким в итоге будет финал у этой истории, с нетерпением ждет вся общественность. Да и сам артист вряд ли хотел бы столько времени оставаться не преданным земле. Остается только надеяться, что ждать осталось недолго.

Как известно, Пьера Нарцисса не стало 21 июня, он ушел из жизни на 46-м году жизни, не выдержав многочасовой операции на почках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему троюродная сестра Пьера Нарцисса не верит в его смерть. По мнению Виктории Пьер-Мари, у артиста было отличное здоровье, и он не мог скончаться от проблем с сердечно-сосудистой системой.