Ульянов день: что предвещает радуга 4 июля

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По традиции 4 июля собирали липовый цвет для целебных отваров.

В православном календаре 4 июля отмечается Ульянов день. Этот праздник посвящен двум мученикам — преподобному пресвитеру Иулию и диакону Иулиану, а также Иулиану Тарсийскому.

Святой мученик Иулиан Тарсийский

Святой Иулиан жил в конце III — начале IV веков в Малой Азии. Он родился в семье сенатора-язычника и христианки в провинции Киликия. Мать после смерти мужа переселилась с Иулианом в город Таре и, покрестив сына, воспитала его в христианском благочестии.

Когда святому исполнилось 18 лет, император Диоклетиан начал гонение на христиан. В числе других был схвачен и Иулиан. Его привели к правителю Маркиану на суд, где долго уговаривали отречься от Христа. Ни истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли склонить юношу к принесению языческих жертв и отречению от Христа. Святой исповедник оставался непоколебимым в твердой вере.

Целый год мученика водили по городам, в каждом из них подвергая допросам и жестоким истязаниям, после чего бросили в темницу. Мученическая кончина его последовала около 305 года. Впоследствии мощи перенесли в город Антиохию.

Преподобные Иулий пресвитер и Иулиан диакон

Иулий пресвитер и Иулиан диакон были братьями и жили в V веке в Римской империи. Свои жизни они посвятили проповедованию христианской веры в отдаленных странах и провинциях, причем убеждали язычников обратиться в религию они не только проповедями, но и чудесами.

Однажды мимо строящегося храма проезжали люди. Чтобы их не привлекли к труду, они сделали вид, что везут хоронить одного человека. Для этого один из путников прикинулся мертвым. Преподобный Иулиан спросил их, не лгут ли они, но люди заверили, что их слова правдивы. Стоило им проехать мимо, и тот, что изображал мертвого, скончался. После этого никто не смел врать братьям.

Получив благословение Патриарха и разрешение императора, святые братья построили много храмов. Провидя скорую кончину, святой Иулий отправился на поиски места для постройки сотой по счету церкви, которую он считал последней. Дойдя до озера Мукорос, он увидел на середине его красивый остров. Из-за громадного количества плодившихся на нем змей никто не мог там поселиться. Преподобный Иулий решил построить на этом острове церковь. Помолившись, он, как на лодке, приплыл к острову на своей мантии и водрузил на нем крест. Именем Божиим подвижник приказал всем змеям уйти с острова. Все ядовитые гады уползли в озеро и, переплыв его, обосновались на горе Камункин.

Иулий заложил на острове церковь в честь святых Двенадцати Апостолов. В то время Иулиан закончил постройку церкви около города Гавдиана и решил устроить при церкви гробницу. Так, каждый из них подготовил место для собственного упокоения. От гробницы многие больные получали исцеления.

4 июля — Ульянов день

В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.

Липу почитали неспроста — ее цветы имеют лечебные свойства, обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием. В народной медицине липовый цвет издавна считается надежным средством от простуды, кашля, головной боли. Порошок из листьев и семян этого дерева может останавливать кровотечение и залечивать ожоги.

Девушки использовали липу и в косметических целях: ее сок укрепляет волосы, а настой из цветов придает коже свежесть, пишет utro.ru.

В Ульянов день в старину вспоминали легенду про влюбленных Ульяна и Ульяну. Они назначили друг другу свидание, но встретиться друг с другом так и не смогли. Ульян ходил по лесу звал девушку, а она не отзывалась, так как засмотрелась на воду в реке. В итоге Ульян отправился домой, потеряв надежду.

Что можно делать 4 июля

4 июля считалось полезным делать липовый сбор: отвар цветов этого дерева становился целебным.

Хорошо в Ульянов день ухаживать за садом и огородом — будет богатый урожай.

Если девушке не нравился ухажер, она писала его имя на бумаге и сжигала ее — больше юноша к ней не приходил.

Что нельзя делать 4 июля

Плохим знаком считалось, если погибнет липа. Если же человек срубил это дерево, то его могло постичь несчастье: он мог заплутать в лесу.

Нельзя ссориться и ругаться с любимыми людьми — это принесет раздор и восстановить отношения уже не будет суждено.

Не стоит браться за новые дела и предпринимать путешествия — добром ни то, ни другое не кончится.

Народные приметы 4 июля