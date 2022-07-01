Тест: Знаете ли вы фильмы с Кларой Лучко

Клара Лучко родилась 1 июля 1925-го в Полтавской области. В детстве будущая звезда и не мечтала о карьере в кино: у девочки были комплексы из-за нескладной фигуры.

Поэтому родители были удивлены, узнав о желании дочери поступать во ВГИК. Как рассказывала Клара Степановна, о наборе она узнала из газеты, которую обнаружила случайно.

На пробах Клара Лучко растерялась и забыла тексты произведений, которые надлежало произнести. Но благодаря председателю комиссии Борису Бибикову будущая актриса справилась с заданием и была зачислена на первый курс.

Кларе Лучко были близки героини с необычными судьбами и ярким характером. Еще студенткой она сыграла дебютную роль геолога Бэлы в картине «Три встречи». В том же году Клара Степановна сыграла дипломную роль Ульяны Громовой в «Молодой гвардии». Работа актрисы настолько понравилась Сергею Герасимову, что режиссер задумал снять аналогичный фильм. Но роль Громовой в картине досталась не Лучко, а Нонне Мордюковой. Выбор Герасимова так расстроил девушку, что она задумалась об уходе из профессии.

Ситуацию спас Иван Пырьев, который предложил актрисе роль звеньевой Даши Шелест в фильме «Кубанские казаки». Эта картина принесла Кларе Лучко всесоюзную популярность, режиссеры приглашали ее в свои картины. Занятость в кино Лучко совмещала с работой в Театре-студии киноактера, а еще — с семейной жизнью. Клара Степановна вышла замуж за партнера по «Кубанским казакам» Сергея Лукьянова и родила дочь Оксану. Воспитывать наследницу Кларе помогала ее тетя.

Тем временем в портфолио Лучко пополнялись проекты: она снималась в фильмах «Возвращение Василия Бортникова», «Двенадцатая ночь», «Мы, нижеподписавшиеся», «Цыган», «Возвращение Будулая».

В 1965-м у Клары Лучко умер муж. Чтобы пережить потерю любимого человека, актриса еще активнее снималась в кино и выходила на театральную сцену. Для многих россиян Клара Лучко стала символом русской женщины, сильной и непоколебимой.

Через четыре года актриса снова вышла замуж. Ее избранником стал журналист Дмитрий Мамлеев. С ним Клара Лучко нашла семейное счастье.

Незадолго до смерти прославленная актриса занималась съемками, часто появлялась на телевидении. В марте 2005-го Клара Лучко почувствовала недомогание во время готовки завтрака. Актриса позвала мужа, но даже не успела дойти до кровати. Лежащую, ее обнаружил супруг и вызвал скорую. Прибывшие врачи заключили, что у Клары Лучко оторвался тромб. Артистке было 79 лет.