Мефодий Перепелятник: как 3 июля 2022 поймать удачу за хвост

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На Руси к 3 июля на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела, поэтому у мужчин начинался период охоты.

Православные верующие 3 июля чтут память епископа Патарского, священномученика Мефодия.

Епископ Мефодий Патарский

Священномученик Мефодий жил в III–IV веках в Малой Азии и был рукоположен в епископы города Патара.

Согласно преданию, Мефодий отличался подлинным иноческим смирением. Он поучал паству тихо и кротко, но вместе с тем твердо отстаивал чистоту православия и энергично боролся с ересями, особенно с получившей широкое распространение ересью оригенистов.

В 312 году Мефодий был схвачен язычниками и казнен.

После него осталось богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов против ошибочных учений Оригена (Мефодий стал первым известным критиком Оригенова учения), нравственные поучения, толкования Священного Писания.

3 июля — Мефодий Перепелятник

3 июля обычно поспевали хлеба, на которые слетались перепела. Именно поэтому Мефодия прозвали Перепелятником.

На Руси в это время начинался период охоты, и каждый уважающий себя охотник старался подстрелить 3 июля хотя бы одну птицу. Считалось, что это привлечет в дом удачу и финансовое благополучие на целый год.

Опытные охотники знали разные приметы. Так, например, если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара, значит, где-то рядом затаилась птица. Там, где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего.

Увидеть белого перепела предвещало большое счастье, а если поймать его — всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар, пишет utro.ru.

Существовали и другие приметы. Если на Мефодия шел дождь, то считалось, что ему идти еще 40 дней. О приближающемся дожде говорила и жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетет паутину, то погода будет сухой и ясной.

Что можно делать 3 июля

3 июля рекомендуется пойти на охоту, а также начать заготавливать лекарственные растения на предстоящие осень и зиму.

Также считалось, что в третий день июля нужно подкармливать бездомных животных, причем лучше всего тем, что осталось на домашнем столе, так как выкидывать на Мефодия еду не рекомендуется.

Что нельзя делать на Мефодия Перепелятника

3 июля ни в коем случае нельзя ссориться с домочадцами — это может привести к затяжному конфликту.

Также не рекомендуется выносить из дома мусор и хлам, чтобы не навлечь бедность.

Нельзя поддаваться негативным эмоциям и завидовать — предки верили, что такое поведение привлекает плохую энергию.

Приметы на 3 июля