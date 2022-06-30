Самые яркие новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Киевский режим отверг предложение урегулировать конфликт с самопровозглашенными республиками путем дипломатии, поэтому Владимир Путин объявил о начале боевых действий для их защиты от националистов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

По данным ВЦИОМ, решение о проведении специальной военной операции поддержали 68% россиян. Граждане РФ видят цели этой операции в защите русскоязычного населения и парировании агрессивных антироссийских намерений НАТО и киевского режима. Со временем доля россиян, одобряющих спецоперацию, только возрастала.

5-tv.ru ведет онлайн-трансляцию самых ярких событий в рамках спецоперации по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Россия навязала Украине свою тактику боев, поэтому ВСУ несут огромные потери. Такое мнение выразил украинский аналитик Александр Кочетков.

«Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», — отметил эксперт.

По его словам, украинские солдаты действуют по схеме, которую им навязывает Россия. Согласно ей, в боях на ближней дистанции одерживает победу тот, у кого наибольшая боевая мощь. Кочетков признался, что своими действиями украинские командиры вызывают тревогу на Украине.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры из Лисичанска, откуда наши военные сейчас выбивают украинских боевиков. Понимая безнадежность ситуации, военные ВСУ едва ли не бегом покидают город, который оставался их последним форпостом в ЛНР.

Только минувшей ночью из Лисичанска в район Северска вышли почти 600 человек, в том числе 74 наемника. Территория нефтезавода в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР. С передовой репортаж военного корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Даже с западной помощью воевать Киеву практически нечем! Это подтвердил бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский — он же «Волына».

Офицер раскритиковал обеспечение украинских силовиков. Взятый в плен на «Азовстали» морпех дал корреспонденту «Известий» эксклюзивное интервью.

«В нашем подразделении очень быстро закончились запасы мин и любого мощного вооружения, которое могло бы обеспечить огонь и ведение обороны. Осталось только стрелковое вооружение и гранатометы. Тяжело было сопротивляться, так как со стороны России были задействованы и авиация, и артиллерия», — рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Великобритания выделит Украине военную помощь еще на миллиард евро (1,2 миллиарда долларов США или около 55 миллиардов рублей). По информации агентства France Press, новый пакет содержит вооружение и технику.

В частности, дроны и системы ПВО. Как заявили на Даунинг стрит, дополнительная военная помощь позволит Киеву «перейти в наступление».

Большие планы украинского руководства сорваны. Они хотели превратить аэропорт Северодонецка в НАТОвский — сделать там военную базу Альянса. А потом сами же разрушили и здание аэровокзала, и взлетную полосу, обустроив на стратегическом объекте огневые точки. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на территории воздушной гавани и сделал удивительные находки.

Владимир Путин раскрыл конечную цель спецоперации на Украине. Он доверяет военачальникам, которые ею руководят.

«Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану», — заявил президент.

Одно из самых горячих направлений на фронте сейчас — пригороды Лимана. Там ведутся ожесточенные бои, в основном работает артиллерия — в режиме, изматывающем противника. Отрядам ВСУ не дают возможности перегруппироваться и собраться с силами. Корреспонденту «Известий» Александру Сафиуллину удалось снять эксклюзивные кадры на передовой.

Обмен пленными произошел между ДНР и Украиной. Мероприятие состоялось в формате 144 на 144.

«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой», — написал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, многие бойцы, которых ДНР передала украинской стороне, ранены, а кто-то и вовсе находится в плачевном состоянии. В частности, речь идет о тяжелых ранениях, включая ампутацию конечностей, и прочих осложнениях.

Пленный американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне украинских националистов, выразил сожаление о своем решении приехать на Украину. Об этом он заявил в ходе интервью журналистам.

39-летний мужчина рассказал, что решил отправиться в Незалежную после того, как увидел у себя на родине новостной сюжет с призывом помочь украинцам. Он признался, что за обучение военных в тренировочных лагерях ему платили порядка тысячи долларов в месяц. За непосредственное участие в боевых действиях ему обещали ежемесячное вознаграждение в размере 3,5 тысячи долларов, однако этих денег американец так и не увидел.

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды раненым российским военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине. Указ о награждении ранее подписал президент России Владимир Путин.

В действующих на Лисичанском направлении подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит критичная ситуация с продуктами питания. Стало известно, что из-за сильного голода украинские военные оставляют позиции и дезертируют. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская боевая авиация ударила по базе подготовки иностранных наемников на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Треть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен под городом Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам дипломата, еще две трети украинских националистов были уничтожены в ходе ожесточенных боев под Лисичанском, которые продолжаются до сих пор.

Поселок Волчеяровка в Луганской области перешел под контроль Народной милиции ЛНР. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Также появилась информация о том, что штурмовые подразделения союзных сил также заняли улицы Октябрьскую и Героев Сталинграда в Лисичанске.

Вашингтон, поставляя все больше вооружений Украине и передавая разведданные, подталкивает киевский режим к убийствам мирного населения. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

«Если раньше поставлялись ПЗРК и ПТРК, то дело дошло до тяжелой артиллерии, РСЗО и, по всей видимости, средств ПВО. Более того, американцы делятся с ВСУ разведданными. Консультируют, как действовать на поле боя. По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения», — передает слова Антонова пресс-служба посольства в Telegram-канале ведомства.

Военкор «Известий» показал, как бойцы «Пятнашки» закрывают ВСУ в Авдеевский котел. Националистов выдавили из-под Авдеевки еще в марте. Сейчас задача союзных сил заключается в том, чтобы отрезать им путь к отступлению. Один из немногих выходов уже почти закрыт. Подробности — в репортаже Романа Польшакова.

Артиллеристы ДНР заполучили «Царь-миномет» и уничтожают ВСУ минами весом 237 килограммов. Осваивать самоходную установку «Тюльпан» военнослужащим Народной милиции приходится, что называется, с колес. Впрочем, в таком формате они обучаются с 2014 года. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин увидел, как именно это происходит.

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица запросил срочное заседание Совета Безопасности организации из-за ситуации в стране. Об этом стало известно из письма украинского постпреда.

«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН <…> в рамках пункта повестки „Поддержание мира и безопасности Украины“», — приводит его слова РИА Новости.

Известно, что заседание намечено на 28 июня — три часа дня по московскому времени. В том числе Кислица призвал выступить генсека ООН Антониу Гутерриша перед Совбезом. По словам дипломата, Россия якобы увеличила число высокоточных ракетных ударов на Украине.

То, что в рядах украинских вооруженных формирований единством и не пахнет, подтвердил сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, больше известный как «Волына». Он до последнего находился на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Нам выдавали из расчета на человека 50 граммов крупы и на закладку, по-моему, шесть-восемь банок тушенки на 186 человек. На это, конечно, есть определенная обида, но сделать с этим ничего я не мог. Встревать в какие-то споры и требовать чего-то тоже не мог, потому что боялся, что нас ограничат и в этом», — рассказал националист.

Боевики ВСУ подорвались на собственной растяжке из мин на донецком направлении. Момент их гибели попал на видео — оно оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно троих мужчин, которые пробираются через высаженные в ряд ели. Внезапно происходит взрыв — по всей видимости, один из националистов задел ногой растяжку, которая была установлена совсем недавно. Скорее всего, радикалы были в нетрезвом состоянии.

На заводе «Азот» в Северодонецке не осталось ни одного заложника. Все, кого насильно удерживали боевики, были выведены из промзоны. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Люди благодарят защитников Донбасса, не сдерживая эмоций и рассказывают, что им пришлось пережить.

«Когда мы отправляли на костер мужчин, мы их перекрестили, дверь закрыли. Они пошли готовить. А там страшные могли быть обстрелы. Пули свистели, снаряды летали. Это было очень страшно»;

«Я бесконечно рада тому, что вы нас освободили. Хочется мира и всем добра. Большое вам, огромнейшее спасибо. И низкий поклон за все за это».

Эти семьи, многие с детьми, провели в совершенно непригодных для проживания условиях четыре месяца. Националисты не разрешали мирным жителям покидать бомбоубежища «Азота», используя их в качестве живого щита.

Более 50 тысяч человек потеряли украинские военные с начала спецоперации. По словам первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова, эта цифра складывается с учетом всей линии фронта.

Российские войска уничтожили грузинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытали российских солдат. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

В ходе боев в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы, воевавшие на стороне ВСУ. Одна из них состояла из наемников из разных стран Европы, а другая была укомплектована боевиками «грузинского легиона», большинство из которых совершали уголовные преступления. В общей сложности в этих отрядах состояли 14 человек.

Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами G7, выразил желание, что военные действия на Украине завершатся до наступления зимы.

«Зеленский заявил лидерам „Большой семерки“, что хочет, чтобы война России на Украине закончилась к концу года, до наступления зимы», — сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов Европейского Союза.

Кроме того, он призвал лидеров стран G7 продолжать поставлять оружие Киеву, вводить все новые санкции против России и предоставить Украине гарантии безопасности.

Информацию о попадании ракеты в жилой дом в Киеве 26 июня прокомментировали в Минобороны РФ. Как заявил в ходе утреннего брифинга официальный представитель российского оборонного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, киевским режимом были предприняты попытки перехватить высокоточные ракеты ВС РФ, направленные по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем».

Пятеро пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) откровенно рассказали о происходящем в рядах украинской армии. Солдаты пожаловались на некомпетентность и предательство со стороны командиров и руководства страны. Кадры допроса опубликовали в Минобороны РФ.

Российские военные нанесли массированный удар по позициям ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня «Град». Видео работы боевых машин показало Минобороны России. Обнаружить противника и навестись на цель помогли беспилотные аппараты.

Пригород Луганска подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По данным военкора «Известий» Дениса Кулаги, взрывы слышны в районе населенного пункта Радовка.

«Мы находимся в районе населенного пункта Сабовка. Вон там, где поднимаются клубы черного дыма, это Радовка. Дачи, пригород Луганска. Сейчас, слышно по взрывам, это место подвергается ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — заявил Кулага.

Информации о пострадавших не поступало. Из Родаково в настоящее время проводится экстренная эвакуация местного населения.

Российские механики успевают ремонтировать поврежденную в боях технику за 15 минут. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел, как к жизни возвращают поврежденные в боях машины и танки.

Остающиеся в Лисичанске и Северодонецке группы боевиков ВСУ начали уничтожать иностранных наемников, сообщил ТАСС источник, приближенный к Народной милиции ЛНР.

«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию», — заявил собеседник агентству.

Французский телеканал опубликовал репортаж о ненависти жителей Лисичанска к ВСУ. Западные журналисты удивились тому, что большинство мирных людей в контролируемом националистами городе настроены пророссийски и ждут успешного завершения спецоперации.

Один из освободителей Северодонецка рассказал о подлых приемах ВСУ. Корреспонденту «Известий» одному из первых удалось попасть в зачищенный от националистов город и пообщаться с военнослужащими и местными жителями. Они признаются, что было тяжело, и радуются приближению мира.

США передадут Украине системы ПРО средней и большой дальности. Как сообщает CNN, передовое оружие Киев получит уже на этой неделе. Кроме того, в распоряжении ВСУ появятся дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Эксклюзивные кадры из зоны спецоперации по защите жителей Донбасса! В распоряжении «Известий» появилось видео артиллерийского боя в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах видно, как российские военные ищут цели с воздуха и наводят на них орудия. Задача военных — закрыть пути выхода для ВСУ на подконтрольную Киеву территорию.

После артподготовки запланирован масштабный штурм позиций украинских военных.

На территории комбината «Азот» находились маленькие дети. Народная милиция ЛНР эвакуировала с территории завода еще около 250 человек, включая несовершеннолетних. Об этом заявили местные власти.

По-прежнему остаются на территории химкомбината «Азот» порядка 500 мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Кирилла Генсера.

В Лисичанске нашли несколько высокопоставленных сотрудников офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города», — сказали в ведомстве.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР дают украинским боевикам шанс выйти живыми из Лисичанска. При помощи агитационных снарядов они пытаются донести реальную обстановку на фронте до националистов, блокированных в городе.

В информационных листовках содержатся призывы к добровольной сдаче оружия и выходу из укрытий. Кроме того, там подробно описана последовательность действий по тому, как покинуть район боевых действий, и гарантии безопасности для отказавшихся продолжать бессмысленное кровопролитие.

Боевики запрещенного в РФ бандформирования «Айдар» насиловали заложниц на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщили представители Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). По их данным, сейчас пострадавшие получают медицинскую помощь, с ними работают психологи.

«Десятки женщин, которые находились в заложниках на предприятии „Азот“, подвергались регулярным изнасилованиям украинскими боевиками. Сейчас они уже находятся в безопасности и вместе со всеми освобожденными сегодня из „Азота“ получают медицинскую и психологическую помощь от специалистов ЛНР», — цитирует ТАСС источник из ЛНР.

Три учебных центра Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в ходе нанесения удара высокоточным оружием и ракетами «Калибр». Массированный удар сорвал переброску новых военнослужащих в зону боевых действий.

В российском оборонном ведомстве отметили, что атака на учебные центры нанесла серьезный удар и по боеспособности 65-й и 66-й мотопехотных бригад, а также по 46-й аэромобильной бригаде, которые входят в состав стратегических резервов ВСУ. Эти подразделения практически завершили подготовку на данных полигонах пополнения, однако запланированная переброска в зону боевых действий в итоге была сорвана.

В Минобороны РФ рассказали о пьянстве в подразделениях ВСУ. По данным ведомства, националисты также употребляют наркотики. Причина — плачевное морально-психологическое состояние военнослужащих украинской армии.

«Успехи российской армии, Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Так, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ обнаружили заброшенный склад с иностранным оружием и бывшее место пребывания украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Импровизированное убежище для хранения было найдено в жилом сооружении. Там обнаружили неиспользованные переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Javelin» и «NLAW», которые бросили киевские военные формирования во время отступления.

«Здесь проживали военнослужащие Вооруженных сил Украины. Посмотрите, какой они оставили после себя беспорядок. Вот, нацистской символикой обрисованы все стены. Будем пытаться наводить здесь порядок, чтобы люди могли вернуться сюда и продолжать жить спокойно», — показал и рассказал один из бойцов ВС РФ.

Западные военные эксперты объявили о поражении Украины. Джо Блэк и Дуглас Макгрегор привели три довода, которые свидетельствуют о проигрыше ВСУ и победе участвующих в спецоперации союзных сил.

«Украина уже проиграла. Да, сражения еще не закончились, но она уже проиграла. И вот почему: военные действия превратились в артиллерийскую дуэль, и Россия ежедневно выпускает порядка 50 тысяч снарядов. Это в десять раз больше, чем им прилетает в ответ. И у Киева пустые арсеналы, чтобы пополнить боезапас», — сказал полковник в отставке Ричард Блэк.

«Украина уже проиграла. Я бы сказал, что она проиграла некоторое время назад, но сейчас это стало очевидно. Уже самым упертым сторонникам Украины в США, Франции и других странах мира. Армия Киева не может выдержать ежедневных потерь в 500-600 человек», — добавил полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Эвакуированные с завода «Азот» разоблачили зверства ВСУ. Люди рассказали, что националисты поджигали укрытия, в которых находились люди, а также стреляли им в спины. Девятимесячный Артем провел под землей половину жизни. Вышедшие на поверхность вместе с ним родители увидели, что Северодонецк за это время превратился в руины. Националисты не щадили снарядов. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ярослава Богата.

Жители Золотого рассказали о преступлениях ВСУ. Украинские боевики обстреливали дома мирных людей перед приездом украинских журналистов. Военкор «Известий» Денис Кулага одним из первых побывал в городе, откуда удалось выбить украинских боевиков. Он показал кадры предшествующих этому интенсивных боев и полученные ВС РФ трофеи.

ВСУ устраивали пожары на заводе «Азот», чтобы занять места мирных жителей в убежищах. Об этом рассказал посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник. По его словам, на территории предприятия в Северодонецке остаются сотни мирных жителей.

Александр Лукашенко попросил Владимира Путина помочь оснастить Су-25 ядерным оружием для ответа НАТО. Североатлантический альянс все чаще проводит тренировки с участием самолетов, способных нести ядерные боеголовки. Россия и Белоруссия должны реагировать решительно, считает Александр Лукашенко.

Путин заявил, что в зеркальном ответе нет необходимости. То есть заряды Минску Москва пока не предоставит, но технику подготовит. В течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты — причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.

На Украине тайно работает сеть спецназовцев из стран НАТО. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Украинские военные получают помощь от десятков спецназовцев из Великобритании, Франции, Канады и Литвы. Они проводят обучение, предоставляют разведданные и оружие. При этом основная часть работы осуществляется за пределами Украины. Их операции считаются секретными.

По материалам газеты, сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США продолжают секретную операцию на Украине, в частности, в Киеве. Они собирают разведданные для Вашингтона.

Мальчик из ЛНР рассказал о месяцах жизни в подвале и своей главной мечте. Ребенок вместе с взрослыми был вынужден укрываться от обстрелов, спасаясь от жестокой реальности с помощью книжек про волшебство. С юным жителем республики пообщался корреспондент «Известий» Александр Зименкин.