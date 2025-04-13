Врач рассказал, чего ждут от интима мужчины разных возрастов

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Порадовать его игрушкой или достаточно нежных поцелуев? Может, закупиться клубникой и сливками? Бесконечные споры о предпочтениях кавалеров, наконец, можно прекратить.

Секс — неотъемлемая часть жизни. Без него человек впадает в уныние, становится капризным и закомплексованным. Еще бы! Так хочется, чтобы тебя любили по-настоящему!

Многие задаются вопросом: для мужчин или женщин секс важнее? Психологи и медики уверенно указывают на представителей обоих полов. При этом специалисты отмечают, что в разном возрасте и у тех, и у других разные потребности. Вкусы меняются с затуханием активности гормонов. Но это не значит, что после 50 лет интима нет совсем.

Посвятивший большую часть жизни изучению проблемы «мужчина + женщина», врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, о чем в постели с любимыми мечтают представители сильного пола разных возрастов.

Юные экспериментаторы

К этой категории эксперт относит всех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. По словам Кульгавчука, молодым людям по большому счету все равно, «где и с кем». Они не особо разборчивы и готовы бегать за каждой короткой юбкой. Нет так важно качество актов, как их количество. Что поделать — пик сексуальности.

«Чтобы „зацепить“ молодого человека, больше внимания уделяйте спонтанности, загадочности, учитесь удивлять! Необходимо научиться делать эротический массаж, освоить приемы орального секса, в том числе и необычные. Например, используйте дополнительную стимуляцию анальной области», — поделился с женщинами врач.

Кроме того, Евгений Кульгавчук напомнил, что любого юнца очень важно хвалить. Красивый пресс, нежные руки, креатив — за все, что только придет на ум. Это очень возбуждает.

Разборчивые романтики

В данную категорию входят мужчины от 30 до 45 лет. Сексолог отметил, что все они заботятся прежде не об экспериментах и тайных свиданиях с интимом, а о моральном комфорте. Состоявшиеся ухажеры редко «клюнут» на первую встречную и будут готовы закрутить роман. В этой жизни их мало чем можно удивить. А вот на отзывчивость, доброту и поддержку обратят внимание сразу.

Партнерша мужчины в возрасте от 30 до 45 лет должна уметь слушать и слышать любимого. Ей не нужно вихрем вертеться вокруг кавалера, достаточно создавать приятную атмосферу и стараться подобрать «ключи» к мужскому оргазму.

«Универсального способа, подходящего для любого мужчины, не существует: для кого-то это позиция сзади, для кого-то наличие чулок и туфлей на партнерше, это может быть вызывающий флирт или скромная нежность. Для сохранения качественных отношений каждая женщина должна владеть этим индивидуальным „секс — пакетом“ в полном объеме», — цитирует врача Woman.ru.

Если партнерша «разборчивого романтика» уже рожала, ей нужно следить за своей фигурой и постоянно тренировать интимные мышцы. Конечно, если не хочется совсем отойти от занятий сексом.

Нежные обольстители

Бытует мнение, что взрослые люди совершенно не хотят интима. Но все с точностью до наоборот. Конечно, мужчины после 45 лет уже не те страстные кавалеры, что были в юности, но знаний, умений и сил у них не меньше!

Евгений Кульгавчук заметил, что состоявшиеся мужчины больше ценят теплоту общения, уютную обстановку и романтический настрой. Они не стремятся бить рекорды по ночам, но всеми руками «за» приятные эксперименты.

«Можно и нужно добавлять в близость все больше интимности, компенсируя снижение страсти. Это может быть взгляд глаза в глаза при оральном сексе или сплетение и сжатие рук во время оргазма. Дайте возможность побыть вашему герою героем. Не превращайтесь в ругающую или унылую маму», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не хочется интима.