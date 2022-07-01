ТОП-4 знака зодиака, которые встретят свою любовь в июле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose, 5-tv.ru

Наступает жаркая пора, в том числе для создания отношений. Представители некоторых знаков зодиака имеют большие шансы найти настоящую любовь.

Долгожданное лето 2022-го наступило. Многие люди мечтают найти свою вторую половинку. Кому из знаков повезет больше остальных, выяснили у астролога Олеси Фомичевой специально для 5-tv.ru.

По словам эксперта, этим летом нет просто никаких звездных показателей, которые могли бы помешать человеку влюбиться или вступить в партнерство. За отношения и любовь отвечает Венера. Она будет в максимально партнерских знаках, то есть наиболее расположенных к общению и созданию долгосрочных связей.

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Астролог отмечает, что наивысшая вероятность встретить любовь этим летом у близнецов, стрельцов, дев и рыб. Особенно это относится к тем представителям, кто родился в конце периода своего знака зодиака.

«У этих людей просто огромные шансы влюбиться, быть в состоянии эйфории, испытывать максимально позитивный спектр чувств и эмоций. И жить с ощущением вдохновения, когда крылья вырастают за спиной», — сказала Олеся Фомичева.

Важно в состоянии влюбленности не терять голову, так как ситуация на небе способствует «залипанию» человека, появлению зависимости от своих чувств и эмоций. Поэтому, советует эксперт, нужно оставлять мозг включенным насколько это возможно.

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Не стоит отчаиваться и представителям других знаков зодиака. Шансы на любовь есть у всех.

«На самом деле, чтобы влюбиться и уж тем более познакомиться, не нужны никакие специальные небесные показатели. И современная астрология уже давно сводится к тому, что просто не бывает синдрома безбрачия, венца безбрачия, как это раньше называлось. Поэтому влюбиться могут все, вступить в партнерство тоже могут все», — уточнила астролог.

Для достижения этих целей необходимо следовать определенным советам: