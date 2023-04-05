Фото: © РИА Новости / Ариэль Спорн

Песах — один из главных иудейских праздников в память об освобождении евреев от рабства в Древнем Египте.

Еврейская Пасха — Песах — в этом году отмечается с 5 по 13 апреля. Это праздник знаменует Исход евреев из Египта.

Что такое Песах и когда он празднуется

Песах еще называют еврейской Пасхой. Праздник начинается на 14-й день весеннего месяца нисан по еврейскому лунному календарю и празднуется в течение семи дней в Израиле и восьми дней — за пределами страны.

Согласно Библии, поселившиеся в Египте евреи постепенно превратились в рабов египтян. Господь, желая спасти иудеев, наслал на египетский народ бедствия, в Пятикнижии названные «Десятью казнями Египетскими». Однако несмотря на гибель скота и урожая, тьму и болезни народа, фараон не соглашался освободить рабов.

В преддверии самой страшной, десятой казни, когда в одну ночь были умерщвлены все первенцы египетского народа, Всевышний велел пророку Моисею следать следующее: каждая еврейская семья перед казнью должна была зарезать ягненка, а его кровью пометить входную дверь, чтобы мор обошел их стороной. Так и случилось. После этого Моисей смог увести евреев из египетского рабства.

С тех пор иудеи во всем мире отмечают Песах (в переводе с иврита означает «пройти мимо») — праздник исхода из Египта, его также называют временем рождения еврейского народа.

Традиции празднования Песаха

Готовиться к Песаху начинают задолго до его наступления, сразу после окончания Пурима (праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве). По традиции следует навести порядок дома.

В частности, избавляются от хамца — продуктов, прошедших процесс брожения, — хлеба, пива и других. В дни Песаха евреям запрещено не только употреблять хамец, но и хранить его. Такое ограничение также связано с исходом иудеев из Египта: люди настолько спешно покидали Египет, что у них не оставалось времени дожидаться, пока хлеб поднимется, поэтому они и захватили с собой только пресное тесто, из которого готовили мацу.

В первый день Песаха запрещаются все виды работ. В синагоге проводится торжественное богослужение. Первый и последний дни праздников считаются нерабочими для евреев. Остальная неделя называется «праздничными буднями». За пределами Земли обетованной принято отдыхать первые и последние два дня Песаха.

Приверженцы иудаизма строго придерживаться традиций одного из самых важных событий в своей культуре, соблюдая седер, или порядок — особые правила поведения, произнесения молитв, а также вкушения строго определенной пищи.

Для «правильных» иудеев обязательны к прочтению новые заповеди из еврейской Библии — Шмота. Произносить их следует перед едой три раза в день, не допускается пропуск священных глав.

На праздничном столе традиционными считаются пресные хлебцы «маца», яблочно-финиковое пюре с орехами «харосет», «зроа» — жареный кусок баранины, а также травы с оттенком горечи, называемые «марор», используя салат-латук, базилик и хрен. Кроме того, зелень обмакивают в соленую воду, которая является символом слез, пролитых в египетском рабстве, и пересеченного во время Исхода моря.

© РИА Новости / Александр Кряжев

Трапезу — шесть блюд и мацу — выкладывают на специальную тарелку кеару. Многие иудеи не прочь побаловать себя фаршированной рыбой «гефилте фиш», а во время ужина — четырьмя бокалами вина — по количеству обещаний, данных Всевышним народу Израиля: «И выведу вас из-под ига египтян…»; «И избавлю вас…»; «И спасу вас…»; «И приму вас…».

Пятый бокал наполняют и оставляют для пророка Элияха (Илии), который должен вернуться в канун Песаха на землю, чтобы возвестить о наступлении «дня Господня, великого и страшного». В конце трапезы съедается небольшой кусочек мацы, который взрослые прячут от детей, а те должны его найти.