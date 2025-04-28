Рандеву без страха и упрека: как психологически подготовиться к первому свиданию

Психолог Марьяж дала советы по борьбе со страхом и стеснительностью на первом свидании

Фото, видео: globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Психолог Ольга Марьяж в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru поделилась секретами управления тревогой во время романтической встречи.

Слишком сильно беспокоитесь из-за первого свидания? Применив лайфхаки от опытного специалиста в области отношений — эксперта 5-v.ru Ольги Марьяж — вы сможете навсегда побороть свой страх и стеснительность перед первым и последующими рандеву.

Мастер свиданий, психолог Ольга Марьяж, которой 13 мужчин делали предложение руки и сердца, точно знает, как поверить в себя и заставить спутника/спутницу поверить в вашу уникальность.

Совет № 1 — создайте поток

Ваша цель на начальном этапе — обзавестись как можно большим количеством претендентов в спутника или спутницу жизни, чтобы получить ценный опыт общения. Такая стратегия сравнима с обретением мастерства в профессии: вы становитесь экспертом после определенного количества часов. На личном фронте ситуация схожа: обрести легкость в общении с противоположным полом поможет отработанность диалогов.

«Я представляла, что я прихожу на собеседование в качестве работодателя, а мужчина — это кандидат на вакантное место моего жениха. Соответственно, у меня есть ряд требований и пожеланий к тому, каким он должен быть», — поделилась проверенным лайфхаком Ольга, уточнив, что отправляться на романтическую встречу надо в состоянии спокойствия, легкости и простоты.

Почему работает данный совет? Здесь происходит переключение фокуса внимания, формируется ситуация, когда идущий на свидание рассматривает другого с точки зрения того, что тот может предложить, насколько он/она хорош/а.

Совет № 2 — максимально быть собой

На свидании очень важно оставаться собой, поскольку потом придется притворяться всю жизнь. Поэтому не стоит комплексовать из-за неидеальной укладки или из-за того, что не одеты «с иголочки» — нравится именно тот человек, с которым комфортно находиться рядом.

Совет № 3 — быть готовым к неудачам

«Третье правило — это принять идею поражения: возможно, этот человек не для вас, а вы — не для него, и это совершенно нормально», — резюмировала Ольга Марьяж.

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