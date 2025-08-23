Выспаться за все годы: от чего начинается «старческая» бессонница

Фото, видео: Depositphotos / serezniy; 5-tv.ru

Попытка «спастись» снотворным может только усугубить проблему, предостерег медик.

С выходом на пенсию у людей начинается не только новый этап жизни, но и связанные с ним новые трудности. Пожилые люди часто жалуются на серьезные проблемы со сном, об их истинных причинах мало кто догадывается.

Отоспаться за всю жизнь

Врач-сомнолог Павел Кудинов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, почему пенсионеры так мало и плохо спят, а также объяснил, почему не стоит в таких случаях налегать на снотворное.

«Почти у каждого из нас есть пожилые родственники, и все они постоянно жалуются на то, что они плохо спят. Как они плохо спали сегодня, не очень хорошо вчера и ужасно будут спать завтра, — отметил специалист, — Дело в том, что бессонница бывает двух типов: нарушение проблем засыпания и проблемы с нарушением поддержания сна. То есть человек просыпается посреди ночи и второй раз, ему тяжело заснуть».

Как пояснил медик, чаще всего бессонницы связаны с тревогами или депрессивными расстройствами, но в случае пожилых людей все куда интереснее.

«Человек всю жизнь работал — он мало спал, много работал, рано приходилось просыпаться, чтобы идти на работу, и тут наступает пенсия. Человек радостно пытается выспаться. К сожалению, впрок выспаться невозможно, поэтому, когда он ложится чуть раньше и встает чуть позже, теперь ему не нужно на работу, он спит больше, он спит дольше, чем спал, когда он был молодым», — рассказал врач.

Однако такие попытки выспаться за все бессонные ночи и тяжелые года не могут обернуться успехом, потому что продолжительность сна запрограммирована генетически. Если начать ее увеличивать, то естественным образом теряется качество отдыха. Начинаются ночные пробуждения, трудности с засыпанием, попытки выспаться днем и, как итог, походы к врачу за снотворным.

«Один, два, три раза за ночь человек проснулся на одну, две, три минуты. Может быть, сходил в туалет. Но процесс сна мы не помним, а вот момент пробуждения запоминает. Если окажется, что человек три, четыре, пять раз за ночь проснулся <…>, обычный человек не проснулся бы окончательно, а пожилой просыпается, и ему кажется, что он часами не спит», — подчеркнул Кудинов.

Такое искусственное удлинение сна не приведет ни к чему хорошему. Специалист посоветовал спать столько же, сколько в детстве, юности, зрелом возрасте, а не прибегать к препаратам, которые врачи чаще всего назначают от незнания, что делать с жалобами пожилых пациентов.

Как спасти свой сон

Медик предложил вернуться к шести-восьмичасовому сну и категорически исключить дневную дремоту.

«Если мы говорим о том, что пожилые люди меньше думают, меньше двигаются, у них меньше жизненная активность, то этой жизненной активности нужно прибавить. Нужно выходить гулять на продолжительные, монотонно и прогулки. Ну, настолько, насколько этот человек может их выполнить», — пояснил врач.

Скандинавская ходьба, прогулки по городу, экскурсия, общение с родственниками, общение с людьми — это не только разнообразит жизнь, но и добавит естественной усталости. А усталость уже поможет в процессе засыпания и улучшении качества сна.

Также стоит сделать так, чтобы сон ассоциировался исключительно с приятными эмоциями. Если не получается заснуть, то вместо бесконечного лежания в кровати можно пойти позаниматься каким-то не сверхактивным занятием при сниженном освещении. Усталость накопится — спать захочется сильнее, отметил Кудинов.

«Таким образом, сокращаем время продолжительности сна, избавляемся от дневного сна, увеличиваем двигательную активность, в принципе, жизненную свою активность, и в подавляющем большинстве случаев бессонница уйдет», — подытожил сомнолог.

