Названы популярные витамины, избыточный прием которых вызывает рак

Фото: ТАСС / Frank May

Даже самые жизненно необходимые для организма микроэлементы при неправильном приеме могут превратиться в бомбу замедленного действия.

Статистика онкологических заболеваний неутешительна. Ежегодно во всем мире более десяти миллионам человек диагностируют рак. Причин неподконтрольного и хаотичного деления клеток, приводящего к возникновению опухоли, немало. Одной из них специалисты назвали передозировку витаминами.

Исследования, проведенные за последние несколько лет, показали — витамины полезны лишь в том случае, если в организме существует их нехватка. В противном случае они превращаются в бомбу замедленного действия, способную привести к смертельному заболеванию.

«Так, постоянный прием витаминов А, С и Е повышает риск развития злокачественных опухолей. Для того чтобы узнать, каких витаминов не хватает, необходимо сдать соответствующие анализы», — рассказала главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ aif.

Специалист отмечает, суточная потребность в витамине А не должна превышать 900-3000 микрограмм, витамина С — 9- миллиграмм, а витамина Е — 10-30 миллиграмм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как определить острую нехватку витамина B12 по изменению ногтей.