Не суйтесь! Что означает перевод сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства

Фото, видео: ТАСС / Невар Виталий; РИА Новости / Александр Натрускин 5-tv.ru

Спецоперация российских войск по защите Донбасса, начатая 24 февраля, продолжается. В Минобороны РФ подчеркнули, что целью ракетных ударов являются исключительно объекты военной инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин приказал начальнику Генштаба Валерию Герасимову и министру обороны страны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Военный аналитик Константин Сивков в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал о значении этого особого режима и с какой целью он был принят.

«Это означает военным языком повышенную степень готовности. Там их несколько этих повышенных степеней готовности, которая введена — сказать не могу, но это совершенно четко означает, что это акция, направленная на предупреждение Запада», — пояснил эксперт.

Доктор военных наук подчеркнул, что этот приказ со стороны российского лидера не должен ввергать в панику — он носит предупреждающий характер.

«Просто мы предупредили — не суйтесь», — подытожил он.

На встрече с главой Минобороны РФ и начальником Генштаба России президент отметил, что недружественные действия Запада в экономическом секторе, а также агрессивные высказывания в адрес РФ со стороны высших должностных лиц НАТО. В частности речь идет о словах минобороны Великобритании о том, что РФ находится на грани военного конфликта с НАТО.

Обострение ситуации в Донбассе началось 17 февраля. Тогда после обстрелов была объявлена эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик в Россию. А 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации российских войск на территории Украины.

По данным военного ведомства РФ, целями являются исключительно объекты военной инфраструктуры. Гражданскому населению страны ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская делегация выехала на переговоры с представителями Украины в Гомель.

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