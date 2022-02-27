Песков: Российская делегация ждет представителей Украины на переговорах в Белоруссии

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; МИА "Россия Сегодня"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах провести переговоры с украинцами.

Российская делегация ждет представителей Украины на переговорах в Белоруссии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах провести встречу с украинцами.

«Российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая Администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Российская сторона уже готова к переговорам в Гомеле. И теперь мы там ждем украинцев», — заявил Дмитрий Песков в интервью МИА «Россия Сегодня».

По словам пресс-секретаря президента РФ, белорусский Гомель был выбран в качестве места для переговоров самой Украиной.

«Город Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте», — отметил Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, во главе делегации от РФ находится помощник российского лидера Владимир Мединский, он в скором времени намерен выступить с заявлением.

«Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Стоит отметить, что ранее в воскресенье, 27 февраля, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что хочет мира и переговоров с Россией. Выступив с таким заявлением лидер Незалежной отметил, что отказывается от проведения диалога в Белоруссии.

По его словам, делегация из Киева не приедет в Белоруссию, поскольку власти страны оказывают помощь российской вооруженным силам.

«Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров. Да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину», — заявил Владимир Зеленский.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.

Подробности и всю последнюю информацию смотрите на телеканале «Известия».