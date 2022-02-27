🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 февраля, убывающая Луна продолжает пребывать в Козероге. Это отличный день для решительных перемен: в личной, деловой и других сферах жизни.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 27 февраля убывающая Луна продолжает свое движение в созвездии Козерога. Это отличный день для того, чтобы выйти на новый уровень в самых разных сферах жизни. Кому-то повезет при новом знакомстве, кто-то может удачно съехаться со второй половинкой, третьи найдут новую цель всей своей жизни, а четвертых ждут перемены в деловой сфере. Главное – действуйте.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 февраля 6 марта

♈ Овен

Овны, ваша жизнь забила ключом. Вы постоянно в делах, выполнение которых соответствует достижению вашей долгосрочной цели. Если это требует от вас определенных жертв, так тому и быть. Если вы одиноки - сейчас не время избегать новых встреч. Звезды рекомендуют оставаться открытыми для самых различных взаимодействий. Позвольте себе познакомиться с новыми людьми.

Космический совет: сегодня вы должны сиять, не скрывайте свои лучшие качества.

♉ Телец

Нам всем нужен наставник. Человек, который может с холодной головой оценить нашу жизнь и мягко подтолкнуть в правильном направлении. Кто этот человек в вашей жизни, Тельцы? Если он пришел вам на ум, самое время обсудить с ним сложившуюся ситуацию. Если нет, можно попробовать его найти. Например, отправившись на обучающие курсы или за новым образованием. Обычно умные люди встречаются именно в храмах науки.

Космический совет: найдете то новое, чему было бы полезно научиться.

♊ Близнецы

Близнецы, Вселенная начала проверять вас. Из-за этого вы будете чувствовать себя так, будто снова и снова оказываетесь не в своей тарелке. Пусть вам не нравится этот дискомфорт, однако с его помощью вы сможете нарастить «мускулы». Чтобы стало легче, иногда сворачивайте с пути сопротивления и поддавайтесь течению. Не успеете оглянуться, как станете сильнее. Следом измениться и окружающий мир.

Космический совет: выход из зоны комфорта часто неприятен, но полезен.

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♋ Рак

Если вы уже какое-то время состоите в серьезных отношениях, пришло время перейти на новый уровень. Для некоторых из вас это может означать знакомство с семьями друг друга. Для других – эксперимент с совместным проживанием. Помните, что вы никогда не будете полностью готовы к грядущим переменам, но все же будете им рады. Доверьтесь тому, что подсказывают вам чувства, и рискните.

Космический совет: настала пора выйти на новый уровень в отношениях.

♌ Лев

Дело не в том, что говорят и делают окружающие, Львы. Дело в вас. Вы должны дать себе разрешение говорить свою правду, выражать свою точку зрения и рассказывать людям о своем мнении. Не бойтесь быть уязвимыми. Если вы пытаетесь казаться всем сильным из-за своего эго, то рискуете застрять в бесконечном цикле разочарований. Откровенность же поможет вам выстроить подлинные отношения.

Космический совет: не бойтесь показаться уязвимыми в общении с другими.

♍ Дева

В каждом из нас есть немного безумия и хаоса. Именно они делают каждого человека особенным, Девы. Благодаря иррациональности мы чувствуем вдохновение брать жизнь за рога и максимально использовать возможности, посылаемые Вселенной. Сегодня воспользуйтесь еще одной из них – вы находитесь на пути к личному счастью.

Космический совет: впустите в свою жизнь немного хаоса и безумия.

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♎ Весы

Это хорошая идея - время от времени нажимать на кнопку «паузы». Не повредит также оглянуться назад, чтобы оценить траекторию своей жизни и пройденную дистанцию. Воспользуйтесь такой кнопкой сегодня, Весы. Это ваш способ войти в пространство осознанности и расширить границы возможного. Это время вашего внутреннего расцвета.

Космический совет: сегодня вы сможете быть собой больше, чем когда-либо были!

♏ Скорпион

Для Скорпионов настало волнующее время в профессиональной жизни. Вы не только движетесь вперед в нужном темпе, но и притягиваете хорошие предложения. Но не это настоящая причина загадочной улыбки на вашем лице. Именно преодоление своих прошлых ограничений заставляет вас чувствовать себя великолепно. Звезды хотят, чтобы вы запомнили: независимо от того, с чем вы боретесь, вы выйдете победителем.

Космический совет: вы на правильном пути, продолжайте двигаться вперед.

♐ Стрелец

Позвольте вашим близким или друзьям поиграть в Купидонов. Возможно, они знают о вас немного больше, чем кажется, и вполне могут устроить встречу с будущим спутником жизни! Свидания вслепую принято считать заведомо провальными, но не стоит спешить с мнением на этот счет, руководствуясь неудачным опытом знакомых. В конце концов, если за столиком в кафе вас и не будет ждать любовь всей жизни, провести время за романтическим ужином куда интереснее, чем перед телевизором.

Космический совет: не отказывайтесь от свиданий вслепую, возможно, это будет судьбоносная встреча.

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♑ Козерог

Трудоспособности Козерогов завидуют многие. Представителям этого знака удается достичь небывалых высот без протекции родственников, любовников или влиятельных друзей. Но у амбиций есть и другая сторона – выгорание. Посвящать всю свою жизнь карьере рискованно. Учитесь, сумасшедшие трудоголики, иногда отдыхать. В это время желательно еще и отключать средства связи и прерывать всякие отношения с миром работы. Разве вы сможете заработать миллион, если сгорите у станка? Ответ очевиден.

Космический совет: возьмите перерыв в работе, иначе доведете себя до нервного срыва.

♒ Водолей

В ближайшие дни вам может быть нелегко, приготовьтесь. Все чувства, которые вы сдерживали, неожиданно всплывут на поверхность, и вы не сможете с ними совладать. Заставлять себя хранить тайны больше нет смысла. Отрицая свои эмоции, вы только усилите внутренний конфликт и окончательно запутаетесь в отношениях с близкими и самыми любимыми. Как бы ни было страшно, позвольте себе испытать глубину собственных переживаний, поделиться ими с окружающими. Признание не поставит вас в слабую позицию, оно освободит и исцелит душу.

Космический совет: не скрывайте истинных чувств и не сдерживайте эмоций. Будьте смелее!

♊ Рыбы

Для представителей этого знака наступает период «сбора урожая». Пришло время пожинать плоды своего труда, а трудились вы немало и награду, безусловно, заслужили. Но и сейчас без трудностей и неоднозначных ситуаций обойтись не получится. Главной задачей будет сохранять спокойствие и планомерно продолжать движение к цели. Никого не слушайте в самые сложные моменты, руководствуйтесь собственным опытом и своей интуицией. Ваш внутренний голос подскажет, как действовать, он не ошибется.

Космический совет: жизненный опыт подскажет решение в сложившейся ситуации, прислушайтесь к себе.

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