В России запустили флешмоб в поддержку спецоперации по спасению Донбасса

Фото: vk.com

Сеть заполонили публикации россиян о единстве с армией с хештегом #мненестыдно.

В соцсетях набирает популярность флешмоб в поддержку спецоперации по защите Донбасса. Присоединившиеся к акции россияне наклеивают на автомобили стикеры с буквой Z. Некоторые отмечают этим символом окна квартир, а кто-то изобразил его на воротах гаража. Подобными снимками уже переполнена сеть.

Публикации граждане сопровождают хештегами #Z, #мненестыдно и пишут о поддержке российских военнослужащих.

«Армия с Народом, Народ с Армией!» — гласят подписи.

Ранее в интернете появились фотографии российской военной техники, борта которой были помечены литерой Z. В соцсетях предположили, что она означает финал освободительного движения. В связи с этим буква была выбрана символом флешмоба в поддержку спецоперации в Донбассе.

Накануне студенты российских вузов опубликовали петицию в поддержку соотечественников в Донбассе и заявили о готовности помочь всем пострадавшим в ходе конфликта.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщал, что три четверти россиян одобряют признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) и подписание с ними договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Примерно столько же граждан России поддержали решение о приеме беженцев из ЛДНР и выплате им единовременных денежных пособий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем Республики обратились за военной помощью к РФ. Президент принял решение о проведении специальной военной операции.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Союз ветеранов Афганистана заявил о поддержке спецоперации в Донбассе.