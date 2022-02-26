Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian President's Office via Keystone Press Agency

На период ожидания ответа от Киева Владимир Путин отдал приказ о приостановке военной спецоперации, однако на другом конце провода замолчали.

Украинские власти назвали причину отказа от переговоров с Россией. Ее озвучил в комментарии для издания «Страна.ua» советник главы офиса президента Украины Алексей Аристович.

«Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции», — заявил он.

Аристович добавил, что обсуждение условий мирного договора может быть только на условиях Киева, о чем было передано Москве.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на период ожидания ответа от властей Незалежной Владимир Путин отдал приказ о приостановке военной спецоперации, однако на другом конце провода замолчали. После того, как ответа так и не последовало, сегодня утром выполнение боевых задач ВС РФ было возобновлено.

К слову, когда Владимир Зеленский предложил Москве провести переговоры в Минске, то было получено согласие. Но после этого, официальный Киев начал юлить, заявив о пересмотре площадки для переговоров. Долее была предложена Варшава, а затем украинскими властями была взята пауза, которая затянулась.

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